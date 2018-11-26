Политика

На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую драку
РБК
вчера в 17:49

В Волынской области на пункте пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе протестующие владельцы автомобилей с регистрационными номерами Евросоюза зажгли покрышки, после чего между ними и дальнобойщиками произошли столкновения.
РБКвчера в 17:49

Подробнее о событии

На украинско-польской границе дальнобойщики подрались с протестующими

Комсомольская правдавчера в 23:35

На украинско-польской границе начались столкновения и беспорядки. Протестующие жгут шины

URA.Ruвчера в 19:37

На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую драку

РБКвчера в 17:49

На Украине произошли столкновения между протестующими и дальнобойщиками

RT на русскомвчера в 17:15

На границе Украины и Польши произошла массовая драка

РИА Новостивчера в 14:49

На границе Польши и Украины произошли стычки после введения Киевом законов о еврономерах

Коммерсантъвчера в 13:39

У КПП на украинско-польской границе начались стычки между протестующими и дальнобольщиками

ТАССвчера в 12:28
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Армия и оружие

В ВМС Украины рассказали о давлении на задержанных моряков

Командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что задержанные после инцидента в Керченском проливе украинские моряки дают показания под давлением.
Обновлено в 01:55
Политика

Рада ввела военное положение еще в двух областях Украины

Первоначально военное положение вводилось на территории Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей, а также во внутренних водах Азово-Керченского пролива.
Обновлено в 02:00
Политика

Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине

Российское посольство в Вашингтоне в понедельник призвало власти США "обуздать, наконец, своих подопечных" на Украине.
Обновлено в 01:54
Политика

Мексика направила США ноту из-за применения оружия на границе

Отмечается, что нота включает запрос к властям США о проведении полного расследования инцидента, в ходе которого США использовали нелетальное оружие в сторону Мексики.
Обновлено в 01:59
Политика

Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли

Президент США Дональд Трамп рассказал, что в молодости его сравнивали с Элвисом Пресли (1935-1977).
Обновлено в 02:02
Политика

Полянский не исключил возможности новых провокаций со стороны Украины

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в беседе с RT рассказал, что не исключает дальнейших провокаций со стороны украинский властей.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие

В Сингапур с визитом прибыли корабли Тихоокеанского флота

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) зашел в военно-морскую базу Сингапура Чанги, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.
Обновлено в 01:40
Политика

Мюллер обвинил экс-главу штаба Трампа в нарушении сделки со следствием

Команда специального прокурора Роберта Мюллера подала в суд документ, в котором говорится, что бывший начальник предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, обвиняемый в заговоре против США, неоднократно врал следователям.
Обновлено в 01:40
Политика

ВТБ обвинил украинские суды в рейдерстве

Украинские суды неправомерно затягивают рассмотрение жалоб ВТБ на арест активов и акций, заявили в компании.
Обновлено в 01:56
Политика

Трамп намерен повысить с 1 января пошлины на импорт китайских товаров

Президент США Дональд Трамп вряд ли удовлетворит предложение Китая воздержаться от намеченного на 1 января повышения пошлин с 10% до 25% на импорт китайских товаров.
Обновлено в 02:00
Политика

Более чем 30 россиянам отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева

Более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие

Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 01:25
Политика

Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера

"В целях развития инновационного потенциала Москвы, создания условий для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития РФ постановляю считать целесообразным создание на территории Москвы инновационного кластера", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 01:42
Политика

Участников саммита G20 в Аргентине накормят местными блюдами

Меню для лидеров стран "Большой двадцатки" на саммите в Буэнос-Айресе будет состоять из блюд аргентинской кухни, сообщает газета Nacion.
Обновлено в 01:20
Политика

Инициативу перезахоронить тело Ленина проверят на экстремизм

Предложение о замене тела Владимира Ленина на муляж проверят на экстремизм, соответствующее заявление было подано в Генеральную Прокуратуру РФ исполнительным секретарем центрального комитета партии «Коммунисты России» Сергеем Малинковичем.
Обновлено в 01:38
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