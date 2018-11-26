Политика
На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую драку
На границе Украины и Польши протестующие устроили массовую дракуРБК17:49
В Волынской области на пункте пропуска «Ягодин» на украинско-польской границе протестующие владельцы автомобилей с регистрационными номерами Евросоюза зажгли покрышки, после чего между ними и дальнобойщиками произошли столкновения.
РБК17:49
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Политика
Верховная рада ввела военное положение еще в двух областях Украины
Вечером 26 ноября народные депутаты одобрили введение военного положения в восьми областях страны (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях), а также во внутренних водах Азовского моря и Керченского пролива.
Обновлено в 22:30
Политика
Совбез ООН отклонил повестку России по инциденту в Керченском проливе
Совет Безопасности ООН отказался утвердить предложенную Россией повестку экстренного заседания по поводу нарушения российских границ украинскими судами в Керченском проливе.
Обновлено в 22:24
Политика
Посольство России призвало США «обуздать своих подопечных» на Украине
Российское посольство в США поддержало своих коллег из российских диппредставительств на Украине, которые столкнулись с проявлениями агрессии на после инцидента в Керченском проливе, и призвало Вашингтон «обуздать своих подопечных».
Обновлено в 22:51
Политика
Власти Мексики просят США провести расследование инцидента на границе
Власти Мексики просят США провести расследование инцидента на границе с участием сотен мигрантов, против которых США использовали нелетальное оружие, сообщил в понедельник МИД страны.
Обновлено в 22:49
Политика
Мюллер сообщил о нарушении Манафортом условий сделки со следствием
Офис спецпрокурора США Роберта Мюллера сообщил, что Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа, нарушил условия сделки со следствием.
Обновлено в 22:52
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону инцидент в Черном море
Владимир Путин провел по инициативе германской стороны телефонный разговор с канцлером Ангелой Меркель, обсудив инцидент в Черном море, сообщила пресс-служба президента России.
Обновлено в 22:40
Политика
Бутина в тюрьме учит итальянский язык и дает уроки йоги
Мария Бутина, которая более четырех месяцев удерживается в заключении в США, начала учить сокамерниц алгебре, а также давать уроки йоги и учить итальянский язык.
Обновлено в 22:49
Армия и оружие
На Украине рассказали о давлении на задержанных моряков
Моряки с захваченных украинских кораблей дали ложные показания под давлением во время допроса в ФСБ, заявил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 22:36
Политика
Трамп предложил создать глобальную телесеть, альтернативную CNN
Президент США Дональд Трамп предложил создать американскую телевизионную сеть для всемирной аудитории, которая бы стала альтернативой новостному каналу CNN, настроенному критически по отношению к нынешнему главе Белого дома.
Обновлено в 21:08
Политика
Британский парламент проголосует 11 декабря по соглашению о брексите
Палата общин британского парламента проведёт 11 декабря итоговое голосование по соглашению с Евросоюзом о брексите.
Обновлено в 21:37
Армия и оружие
Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.
Обновлено в 21:15
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»
Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Обновлено в 21:54
Политика
Более чем 30 россиянам отказали во въезде на Украину в аэропорту Киева
Более чем 30 российским гражданам отказали во въезде на Украину.
Обновлено в 22:11
Политика
Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается
Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 все еще прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 14:46
Политика
Правозащитники потребовали задержать саудовского принца на саммите G20
Правозащитная организация Human Rights Watch обратилась в аргентинским властям задержать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда на саммите «Большой двадцатки».
Обновлено в 22:10