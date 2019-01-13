Политика
«Туннель, который, как подозревают мексиканские власти, использовался для перевозки наркотиков и людей через границу, был обнаружен на этой неделе возле Аризоны», — говорится в тексте. По данным издания, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц.
RT на русскомвчера в 19:59
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с чего всё началось
По данным издания The Hill, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц "на фоне частичного закрытия федеральных ведомств и ожесточенных дебатов по поводу предложения президента Трампа построить стену вдоль границы США и Мексики", - цитирует РИА Новости.Российская газетавчера в 20:11
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Политика
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Обновлено вчера в 21:39
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Армия и оружие
С-400 покажут на параде в честь снятия блокады Ленинграда
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