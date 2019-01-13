с чего всё началось

RT на русском вчера в 19:59

«Туннель, который, как подозревают мексиканские власти, использовался для перевозки наркотиков и людей через границу, был обнаружен на этой неделе возле Аризоны», — говорится в тексте. По данным издания, это уже третий подобный туннель, обнаруженный за последний месяц.

На границе США и Мексики обнаружили туннель

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