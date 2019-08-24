с чего всё началось

На границе РФ и Белоруссии в 2021 году может появиться новая точка контроля российской нефти. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

На границе России и Белоруссии появится новый узел контроля нефти

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