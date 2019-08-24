Энергетика
На границе России и Белоруссии появится новый узел контроля нефтиПарламентская газета 23 августа в 17:44
На границе РФ и Белоруссии в 2021 году может появиться новая точка контроля российской нефти. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.
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Белорусский оператор трубопровода «Дружба» ОАО «Гомельтранснефть Дружба» обсуждает с государственным концерном «Белнефтехим» появление новых точек контроля количества и качества нефти, сообщил первый замгендиректора, главный инженер компании Андрей Вериго, передает БелТа.РБК23 августа в 14:58
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Белоруссия установит точку контроля качества нефти на границе с Россией
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В Белоруссии обещали установить точку контроля нефти в «Дружбе» в 2021 году
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