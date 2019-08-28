Экономика
News.ruМинпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров
Возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров рассматривают власти РФ. Автором предложением выступил Минпромторг. Предполагается, что данная мера станет временной экономической поддержкой производителей отечественных товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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с чего всё началось
На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:15
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Футбол
Спаич обратился к болельщикам «Краснодара» на русском языке
Защитник «Краснодара» Урош Спаич в социальной сети на русском языке обратился к болельщикам после поражения в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Чемпионат 09:03
Политика
У здания офиса президента Украины проходит акция против Арсена Авакова
Как отмечается, люди требуют уволить Авакова, поскольку он был "неэффективным министром и провалил реформу МВД, является ответственным за бездействие полиции после нападений и убийств активистов" и многое другое.
РИА Новости 13:48
Армия и оружие
Пентагон не назвал даже примерные сроки вывода войск из Афганистана
Представители Пентагона не смогли назвать даже примерные сроки выхода американских военных из Афганистана, сообщает ТАСС.
АБН 17:24
Экономика
Германия положила глаз на российский мегапроект
Проект ВСМ предусматривает строительство на основе государственно-частного партнерства.
Lenta.ru 08:54
Происшествия
Песков назвал инцидент с полицейскими в Анапе отвратительным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал поступок полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу 17-летней девушки на пляже в Анапе, неприемлемым и отвратительным.
Краснодарские известия 10:25
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
Российская газета 12:28
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Армия и оружие
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.
Коммерсантъ 18:54
Происшествия
Больницу в Тюмени проверят после жалобы на отказ принять умирающего
В Тюмени областной департамент здравоохранения проводит служебную проверку в областной клинической больнице № 2 после сообщений СМИ об отказе больницы прооперировать тяжелобольного мужчину.
РБК 13:57
Авто
Руководство Opel подтвердило возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня 09:21
Общество
В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей
В Перу археологи обнаружили крупнейшее захоронение детей, принесённых в жертву, сообщает телеканал Al Jazeera.
Газета Metro 13:14
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Политика
Джонсон и Эрдоган призвали РФ и Сирию выполнять свои обязательства
Россия и Сирия должны выполнять свои международные обязательства, передает РИА Новости заявление главы правительства Великобритании Бориса Джонсона и турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
Аргументы и Факты 17:24
Политика
Пресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост.
РБК 17:13
Происшествия
Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси
Родители останавливают женщину, и она уходит. Злоумышленницей оказалась 51-летняя безработная художница.
Известия 16:48
Общество
В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»
Как сообщает пресс-служба Смольного, итоги конкурса были подведены на заседании городского правительства.
Российская газета 06:10
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
На борту Международной космической станции начались испытания экзоскелета антропоморфного робота "Федора", сообщается в официальном Twitter робота.
Российская газета 16:55
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru 02:28
Футбол
«Игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды»
Ну что значит не получилось, просто сегодня игроки, на которых мы можем заработать, составляют костяк команды.
Известия 17:01
Армия и оружие
Украинские военные обстреляли поселок в Донбассе, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли окраины подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Крутая Балка, выпустив по нему 12 мин, сообщили в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 15:27
Армия и оружие
Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России
Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 13:30
Общество
В России разработали кодекс этики для учителей
В кодексе дополнительно прописано поведение педагогов в интернете, а также содержится детализированное описание этических норм для учителей.
9111.ru 06:23
Происшествия
СК возбудил дело после ДТП на западе Москвы, в котором погибла девочка
Следователи возбудили уголовное дело по факту смертельного наезда Range Rover на девочку на западе Москвы.
ТАСС 12:57
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Армия и оружие
Разработчик раскрыл особенности катапультного кресла Су-57
Катапультное кресло истребителя пятого поколения Су-57 получило новую автоматику, которая позволяет гарантированно спасать летчика в более сложных, чем ранее, ситуациях.
ТК Звезда 05:24
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54