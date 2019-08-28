Экономика

News.ruNews.ruМинпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров

Возможность установления квоты в 50% на госзаказ российских товаров рассматривают власти РФ. Автором предложением выступил Минпромторг. Предполагается, что данная мера станет временной экономической поддержкой производителей отечественных товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
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с чего всё началось

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.
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