Финансы

На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м
Известия
вчера в 16:01

На фоне стремительного роста кредитного портфеля банков финансовые власти задумались об ограничении долговой нагрузки россиян.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Центробанк ужесточит требования к банкам с 1 апреля

Эксперт-Татарстан05:46

Российские банки: нам бы день продержаться да ночь простоять

Интерфакс05:00

На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м

Известиявчера в 16:01

В 2019 году российские банки ограничат выдачу потребительских кредитов

RuNews24.ru05:45

Чрезмерная долговая нагрузка: ЦБ ужесточит требования к выдаче потребительских кредитов

ВашГород.рувчера в 20:25

Центробанк готовит мини-революцию

Go64.ru06:28

В России ограничат выдачу кредитов населению

Deita.ruвчера в 00:35
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 07:24, Ашберн
Происшествия

Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.
Обновлено в 02:55
Политика

Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа

Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.
Обновлено в 06:35
Экономика

В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ

Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
Обновлено в 05:18
Происшествия

В районе Дарданелл погиб российский капитан сухогруза

Как рассказал собеседник агентства, по данным турецкой стороны, сухогруз "Канопус" шел из Черного моря, миновал Босфор и двигался через Мраморное море в сторону Дарданелл.
Обновлено в 05:34
Кино

В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».
Обновлено в 00:05
Политика

Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с Россией

Обновлено в 05:15
Происшествия

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США

Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 16:18
Происшествия

Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику

"Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.
Обновлено в 04:55
Политика

Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости

В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.
Обновлено в 05:00
Политика

Путин пригласил Моди на Восточный экономический форум

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре этого года.
Обновлено в 05:18
Политика

Установлены все детали покушения на Скрипаля

Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено вчера в 10:58
Авто

Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае

Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.
Обновлено вчера в 23:06
Путешествия

В Японии введен налог на выезд из страны

Обновлено в 00:35
Происшествия

В Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны

Снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружили в Москве в понедельник, специалисты обследовали боеприпас и отправили его на утилизацию, сообщили в главке МЧС России.
Обновлено в 05:36
Энергетика

Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая

Обновлено в 06:26
Футбол

Появилась информация о задержании футболиста Уэйна Руни

Обновлено вчера в 22:12
Кино

В интернете появились первые кадры нового сезона «Игры престолов»

"Игра престолов" стала одним из самых популярных сериалов последних лет - фанаты удивительного мира и хитроумных интриг с нетерпением ожидают каждый новый сезон.
Обновлено в 07:10
Транспорт

МХТ назвал виновных в том, что Верник ездил по пешеходной зоне

В театре подчеркнули, что не считают недавний инцидент с нарушением Игорем Верником правил дорожного движения в Камергерском переулке произошедшим по вине артиста, и напомнили, что до 1992 года переулок носил название "Проезд Художественного театра".
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева

Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Политика

Украинский томос отвезут обратно в Стамбул

Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.
Обновлено в 07:05
Футбол

«Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона

Обновлено в 04:24
Общество

Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.
Обновлено в 04:25
Религия

Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
Обновлено в 03:24
Политика

Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца

Китай выразил протест США из-за того, что американский ракетный эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.
Обновлено в 04:57
Политика

В России введут новую систему контроля качества бензина

Правительство РФ планирует ввести новую систему контроля качества бензина.
Обновлено вчера в 07:05
Гаджеты

NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349

NVIDIA представила в рамках выставки CES 2019 новые видеокарты семейства Turing, одной из которых стала модель GeForce RTX 2060.
Обновлено в 03:14
Кино

Фильм «Т-34» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено в 06:12
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