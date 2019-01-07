На фоне стремительного роста кредитного портфеля банков финансовые власти задумались об ограничении долговой нагрузки россиян.

На год грядущий: что банки приготовили россиянам в 2019-м

Происшествия Происшествия Судно с россиянами на борту затонуло у берегов Турции

Армия и оружие Армия и оружие Российский сторожевик взял под контроль корабль ВМС США в Черном море Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США "Форт Макгенри", заявили в Минобороны.

Политика Политика Власти Габона заявили о подавлении военного мятежа Власти Габона заявили о пресечении попытки военного переворота в стране и аресте мятежников.

Экономика Экономика В Госдуме поддержали идею удвоить МРОТ Идея расширения потребительской корзины до уровня МРОТ, доведённого до уровня в 25 тысяч рублей, заслуживает реализации, однако на данный момент подобные законодательные инициативы правительство не поддерживает и рекомендует отклонять, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Происшествия Происшествия В районе Дарданелл погиб российский капитан сухогруза Как рассказал собеседник агентства, по данным турецкой стороны, сухогруз "Канопус" шел из Черного моря, миновал Босфор и двигался через Мраморное море в сторону Дарданелл.

Кино Кино В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус» В Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) прошла 76-я церемония вручения премии «Золотой глобус».

Политика Политика Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с Россией

Происшествия Происшествия Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание Спасенный из-под обломков обрушившегося жилого дома в Магнитогорске 10-месячный младенец пришел в сознание, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает ТАСС.

Происшествия Происшествия В Челябинске волк напал на ребенка в парке В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.

Армия и оружие Армия и оружие В Черное море вошел большой десантный корабль ВМС США Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry вошел в Черное море.

Происшествия Происшествия Девушка-боец UFC разбила лицо попытавшемуся ограбить ее преступнику "Слева Поляна Виана, один из наших бойцов UFC, а справа — парень, который попытался ее ограбить", — отметил глава организации, опубликовав в инстаграме фото девушки и избитого грабителя.

Политика Политика Путин выстрелил из пушки Петропавловской крепости В Рождество президент России Владимир Путин посетил Петропавловскую крепость, где проходили народные гуляния.

Политика Политика Путин пригласил Моди на Восточный экономический форум Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в качестве главного гостя в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре этого года.

Политика Политика Установлены все детали покушения на Скрипаля Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

Авто Авто Маск анонсировал начало строительства завода Tesla в Шанхае Основатель Tesla Илон Маск объявил, что в понедельник, 7 января, в Шанхае начинается строительство завода по производству автомобилей Tesla.

Путешествия Путешествия В Японии введен налог на выезд из страны

Происшествия Происшествия В Москве нашли снаряд времен Великой Отечественной войны Снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ) обнаружили в Москве в понедельник, специалисты обследовали боеприпас и отправили его на утилизацию, сообщили в главке МЧС России.

Энергетика Энергетика Нефть подорожала на 3% на фоне оптимизма по переговорам США и Китая

Футбол Футбол Появилась информация о задержании футболиста Уэйна Руни

Кино Кино В интернете появились первые кадры нового сезона «Игры престолов» "Игра престолов" стала одним из самых популярных сериалов последних лет - фанаты удивительного мира и хитроумных интриг с нетерпением ожидают каждый новый сезон.

Транспорт Транспорт МХТ назвал виновных в том, что Верник ездил по пешеходной зоне В театре подчеркнули, что не считают недавний инцидент с нарушением Игорем Верником правил дорожного движения в Камергерском переулке произошедшим по вине артиста, и напомнили, что до 1992 года переулок носил название "Проезд Художественного театра".

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.

Политика Политика Украинский томос отвезут обратно в Стамбул Томос об автокефалии «новой украинской церкви» был подписан Константинопольским патриархом Варфоломеем 5 января.

Футбол Футбол «Краснодар» объявил о приобретении хавбека сборной Швеции Олссона

Общество Общество Замглавы ФСИН рассказал о моральной усталости сотрудников ведомства Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) находятся под колоссальным психологическим давлением, поэтому сегодня уделяется большое внимание психологическому сопровождению.

Религия Религия Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.

Политика Политика Китай выразил протест США в связи с проходом американского эсминца Китай выразил протест США из-за того, что американский ракетный эсминец McCampbell без разрешения китайской стороны вошёл в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море.

Политика Политика В России введут новую систему контроля качества бензина Правительство РФ планирует ввести новую систему контроля качества бензина.

Гаджеты Гаджеты NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 2060 за $349 NVIDIA представила в рамках выставки CES 2019 новые видеокарты семейства Turing, одной из которых стала модель GeForce RTX 2060.