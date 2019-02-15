Экономика

На глобальных рынках вновь преобладают оптимистичные настроенияПРАЙМ 01:15

Что касается российского рынка, то индекс Мосбиржи в пятницу продемонстрировал заметное восстановление на 1,2%.
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Американские фондовые индексы выросли на 0,6-1,7%

Финмаркет00:45

На глобальных рынках вновь преобладают оптимистичные настроения

ПРАЙМ01:15

На американском рынке оптимистичные настроения

Finam.Ru15 февраля в 12:45

Спекуляции насчет заключения торговой сделки между Вашингтоном и Пекином стимулируют рост цен на нефть. 18.02.19

Глас Народа01:03
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Автоматически обработаны 7234 источника, обновлено в 08:22, Ашберн
Происшествия

Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1

В ходе расследования дела о пытках заключенных задержан бывший начальник ярославской исправительной колонии №1 Дмитрий Николаев.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В парке «Зарядье» бетонная плита упала на ногу ребенку

Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги.
Обновлено в 04:06
Политика

Запуск серийного производства МС-21 перенесен на конец 2020 года

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что сроки запуска в серийное производство российского МС-21 сдвигаются на конец 2020 года.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие

Российская армия начала тестировать новый ручной пулемет Калашникова

В вооруженные силы поступили опытные образцы нового ручного пулемета Калашникова РПК-16, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 06:12
Авто

Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus

Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
Армия и оружие

Чемезов сказал, когда в Венесуэле построят завод по производству АК

Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле будет готов в 2019 году, отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов на выставке военной техники IDEX-2019, пишет «РБК».
Обновлено в 08:17
Политика

Facebook заблокировал проекты Russia Today

"Претензий к контенту не было" Социальная сеть Facebook заблокировала проект ведущей RT Аниссы Науэй In The Now после выхода сюжета телеканала CNN о связях компании с российскими СМИ.
Обновлено в 05:59
Технологии

Kaspersky Lab зафиксировала всплеск атак банковских троянцев в России

"Лаборатория Касперского" фиксирует всплеск атак банковских троянцев Buhtrap и RTM в России, начавшийся во второй половине 2018 года и продолжающийся в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»

В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Политика

Фонд Baring Vostok попросил бизнес-омбудсмена разобраться в деле Калви

Обращение от руководства инвестфонда Baring Vostok с просьбой разобраться в деле об аресте основателя фонда Майкла Калви получил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, передает 18 февраля ТАСС.
Обновлено в 08:19
Политика

ЕС дал предварительное согласие на санкции против восьми россиян

«ЕС дал предварительное согласие на введение санкций против России за нападение на украинские военные корабли», — рассказал источник агентства.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Великобритания нарастит в Арктике военное присутствие

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что США сталкиваются с вызовами России в Арктике.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Обновлено в 04:14
Политика

Суд продлил арест обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан

Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемой в шпионаже бывшему топ-менеджеру «Интер РАО» Карине Цуркан, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Обновлено 12 февраля в 08:22
Политика

Порошенко уволил баллотирующегося в президенты советника

Президент Украины Петр Порошенко уволил своего внештатного советника Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта.
Обновлено в 08:10
Спорт

Объявлен состав сборной России по биатлону на чемпионат Европы

Стал известен состав женской и мужской сборных России по биатлону на чемпионат Европы, который пройдет в Белоруссии.
Обновлено в 04:40
Экономика

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В центре Донецка прогремело три взрыва

По другим данным, речь идет сразу о трех взрывах, два из которых прогремели рядом с гостиницей, в которой живут представители миссии ОБСЕ.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В Москве задержали ударившего полицейского школьника

Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.
Обновлено в 07:15
Политика

В Европе отказались от Sukhoi Superjet

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 00:16
Общество

Жители России увидят суперлуние 19 февраля

Жители России смогут наблюдать суперлуние во вторник, 19 февраля.
Обновлено в 04:58
Политика

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Авто

Бюджетные автомобили могут исчезнуть с рынка России

Бюджетные автомобили в скором времени могут уйти с российского рынка, пишут 18 февраля «Известия» со ссылкой на экспертов.
Обновлено в 02:26
Транспорт

Минтранс решил изменить оплату проезда в общественном транспорте

У россиян, которые добираются до пункта назначения сначала на электричке, а потом на метро, появилось право оплачивать поездку на наземном поезде при входе в подземку.
Обновлено в 06:35
Общество

Детскому центру Путина в Сочи выдали лицензию на продажу алкоголя

Как сообщает «МБХ-Медиа» со ссылкой на информацию «СПАРК-Интерфакс», единственным проектом фонда является детский центр «Сириус» в Сочи, в правилах которого прописано, что учащиеся обязаны «не курить, не употреблять алкогольные напитки (в том числе пиво/электронные сигареты)».
Обновлено в 05:58
Политика

«Коммерсантъ» узнал об угрозе «Северному потоку-2» из-за новых норм ЕС

В статье говорится, что риски появились из-за поправок к Газовой директиве Евросоюза, согласно которым согласие на выведение проекта из-под ее норм должна будет дать и Еврокомиссия, и комитет представителей всех стран ЕС.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Испанский военный корабль показал оружие Гибралтару

Испанский военный корабль пытался заставить коммерческие суда покинуть воды возле Гибралтара — британской территории на Пиренейском полуострове.
Обновлено в 03:49
Происшествия

СК не подтверждает слова матери Децла о причинах его смерти

Обновлено в 03:24
Армия и оружие

Командование ВСУ в Донбассе сообщило о взятии в плен ополченца

10 февраля Народная милиция ДНР взяла в плен украинского наемника, воевавшего в рядах ВСУ против защитников Донбасса.
Обновлено в 00:53
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