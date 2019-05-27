На глобальных рынках в последние дни рос спрос на защитные активыПРАЙМ 02:12

Настроения на рынках остаются сдержанными, что способствует локальному росту спроса на защитные активы. Доходности десятилетних treasuries на прошлой неделе опускались к отметке в 2,3% и находятся ниже доходностей на участке кривой до 1 года.

На глобальных рынках в последние дни рос спрос на защитные активы

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