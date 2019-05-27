Общество

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к властиРБК 17:37

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти. Об этом РБК сообщил директор ФБК Иван Жданов.
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Соратника Алексея Навального Леонида Волкова обвинили в неуважении к власти из-за записи в «Твиттере»

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На экс-главу штаба Навального Волкова составили протокол о неуважении власти

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Московский Комсомолец13:05

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Новая газета12:58

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Ведомости14:21
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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