На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к властиРБК вчера в 17:37

На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти. Об этом РБК сообщил директор ФБК Иван Жданов.

На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к власти

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