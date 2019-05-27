Общество
На главу штаба ФБК Волкова составили протокол о неуважении к властиРБК вчера в 17:37
На главу штаба основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонида Волкова составили протокол о неуважении к обществу, государственным символам и органам власти. Об этом РБК сообщил директор ФБК Иван Жданов.
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На экс-главу штаба Навального Волкова составили протокол о неуважении власти
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