Происшествия
На главу МИД Финляндии попытались напастьГазета.Ru 08:31
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни. Об этом сообщает Helsingin Sanomat со ссылкой на уполномоченного по уголовным делам Юха Спрингара. Отмечается, что мужчина попытался прорваться к министру с бутылкой в руке, но его вовремя остановила охрана Сойни.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:11, Ашберн
Футбол
«Тамбов» и «Сочи» добились побед в 28-м туре ФНЛ
Обновлено в 08:55
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Хоккей
Кузнецов ответил на оскорбления со стороны комментатора НХЛ
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов отреагировал на критику канадского комментатора Дона Черри, который выразил недовольство празднованием шайб форварда, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Происшествия
После массового отравления в Дагестане возбуждено уголовное дело
По факту массового отравления людей в дагестанском Хасавюрте возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил), сообщается в Instagram управления МВД по Дагестану.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Здоровье
Николай Островский празднует юбилей
Сегодня главный врач ГУЗ "Областной клинический центр комбустиологии" Николай Островский празднует 65-летний юбилей.
Обновлено в 00:01
Здоровье
Больные раком мозга назвали некоторые симптомы заболевания
Британские учёные провели исследование, которое показало, что пациенты, у которых была диагностирована опухоль мозга, на начальных стадиях заболевания испытывали «незаметные» симптомы.
Обновлено в 01:31
Футбол
Представлен официальный талисман чемпионата Европы 2020 года
Обновлено в 16:13
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Экономика
Эрдоган предостерёг валютных спекулянтов в Турции: Заплатите высокую цену
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что те, кто работает в финансовом секторе страны и покупает иностранную валюту в ожидании падения национальной валюты, заплатят «очень высокую цену».
Обновлено в 12:41
Политика
В день тишины Зеленского покажут не как кандидата
Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNеws".
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Культура
Умер импресарио Виктор Хоххаузер
Обновлено в 15:44
Происшествия
Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой
В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Футбол
Гнабри забил 5 голов за сборную Германии в 6 матчах
Второй мяч в составе немецкой команды на 34-й минуте забил полузащитник «Баварии» Серж Гнабри.
Обновлено в 16:46
Политика
Захарова ответила на слова Помпео о Голанах и Крыме
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с РФ.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Потерпевший бедствие круизный лайнер прибыл в порт Норвегии
Норвежский круизный лайнер Viking Sky своим ходом прибыл в порт Молде. Экипажу удалось запустить три из четырех двигателей, сообщает AP.
Обновлено в 13:18
Политика
Песков рассказал о процессе подготовки Путина к публичным мероприятиям
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в ходе подготовки к выступлениям Путин получает новую информацию о ситуации как в стране, так и за рубежом.
Обновлено в 08:00
Культура
Во Владивостоке пройдет встреча с американским художником
Создатель графических романов расскажет о своей работе Во Владивостоке 25 марта в коворкинге Dom состоится встреча с американским художником, создателем графических новелл Роном Реже.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Экономика
Средние траты россиян на доставку еды сравнялись с чеком в ресторанах
Средний чек за еду, заказанную онлайн, практически сравнялся со средним чеком в кафе и ресторанах, указывают аналитики Nielsen.
Обновлено в 17:00
Политика
Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН
Турция намерена вынести обсуждение вопроса Голанских высот в Генеральную Ассамблею ООН, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:33
Политика
Ведущие телепрограмм в США расплакались
Мюллер, на два года ставший главным прокурором страны с самыми широчайшими полномочиями, должен был раскрыть весь этот клубок интриг и отправить помощников Трампа в тюрьму, а самого президента - под каток импичмента.
Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес
«Такой уставший, жирный. За что мы тебе платим деньги?»: Басков вспомнил разговор с супругой олигарха
Известный певец Николай Басков в студии программы «Привет, Андрей» заметил, что с любым артистом может случиться ситуация, которая произошла с Юлией Началовой.
Обновлено в 03:30
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Статус собора Святой Софии могут заменить с музея на мечеть, чтобы его можно было посещать бесплатно.
Обновлено в 16:33
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Политика
Поклонская: точка невозврата в статусе Донбасса пройдена
Обновлено в 04:07
Здоровье
Заболеваемость раком в Сербии объяснили бомбежками НАТО Югославии
Глава отделения нейроонкологии Клинического центра Сербии Даница Груйичич заявила, что в Сербии спустя 20 лет после бомбардировок НАТО 1999 года дети болеют раком в 2,5 раза чаще, чем в среднем по Европе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:25