Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожарВести.Ru 01:49

В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Авария произошла в Лысьвенском районе на 1600-м километре газопровода "Северные районы Тюменской области — Урал" в 2:28 по московскому времени.
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На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Рифей-Пермь01:10

Восстановление участка газопровода в Пермском крае после пожара займет до двух дней

ТАСС03:05

В Прикамье произошел взрыв на газопроводе

Местное время (г. Пермь)00:36

В Прикамье на магистральном газопроводе произошёл взрыв

Сайт города Пермь 59.ru00:48

Пожар на магистральном газопроводе в Пермском крае потушен

Интерфакс01:17

Пожар на газопроводе в Прикамье тушили 46 огнеборцев

АиФ Пермь03:44

В Пермском крае произошёл разрыв трубы газопровода

RT на русском00:55
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Происшествия

Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ

Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка

Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Политика

Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука

Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Наука

Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии

Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Авто

Honda показала два прототипа нового Civic Type R

Второй прототип представляет собой раллийную версию хэтчбэка Honda Civic Type R. Автомобиль получил увеличенный на 10 см дорожный просвет, двойные амортизаторы, модифицированную подвеску и спортивный обвес.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Политика

Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Происшествия

В Пулкове женщина упала с трапа самолета

В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Авто

«Яндекс» выведет на дороги общего пользования 100 беспилотников

Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика

Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона

По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.
Обновлено в 03:27
Футбол

Гинер поднял вопрос о расширении премьер-лиги до 18 команд

Как стало известно «СЭ», в ходе заседания исполкома РФС 23 мая президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о расширении премьер-лиги с 16 до 18 участников.
Обновлено вчера в 10:18
Авто

Skoda представила обновленный Superb

Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

В кафе на Петроградке изнасиловали приезжую из Узбекистана

Приезжая рассказала, что около 3 часов ночи в подсобке кафе восточной кухни в доме 13 по Кронверкскому проспекту над ней надругался земляк.
Обновлено в 01:20
Финансы

Рубль прибавил к доллару и евро

По данным 10.00 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 20 коп. до 64,65 руб. Курс евро снизился на 11 коп. и достиг показателя 72,41 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:36
Происшествия

СКР закрыл дело о злоупотреблении в МВД на 1,4 млрд рублей

Ущерб от действий полицейского оценили в 1,4 млрд рублей. Нечаев был обвинен и арестован.
Обновлено вчера в 09:19
Армия и оружие

В Вооруженных силах России появилось звание главного сержанта

Обновлено в 04:04
Экономика

Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу

«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС).
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах

Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие

Россия изучает возможность создания электромагнитных ракет

Обновлено в 01:01
Происшествия

ФСБ пресекла работу четырех подпольных оружейных мастерских

Обновлено в 02:50
Наука

Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами

Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено 22 мая в 03:40
Шоу-бизнес

У Кристины Асмус появилась еще одна дочка

Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Омске на последнем звонке в школе на выпускников упала штукатурка

Обновлено в 01:16
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.
Обновлено 22 мая в 13:00
Авто

Вместо Audi TT выпустят электрокар

Как сообщил Брэм Шот, через несколько лет Audi TT заменят "новой эмоциональной моделью в том же ценовом диапазоне", только с с электрической силовой установкой.
Обновлено вчера в 15:33
Гаджеты

ФСБ и Минобороны одобрили использование отечественного софта

ФСБ и Минобороны впервые выдали сертификат о соответствии всем требованиям отечественной операционной системе.
Обновлено в 03:27
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:39
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