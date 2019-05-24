На газопроводе в Пермском крае произошел пожарВести.Ru 01:49

В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Авария произошла в Лысьвенском районе на 1600-м километре газопровода "Северные районы Тюменской области — Урал" в 2:28 по московскому времени.

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Местное время (г. Пермь)

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