Происшествия
На газопроводе в Пермском крае произошел пожарВести.Ru 01:49
В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Авария произошла в Лысьвенском районе на 1600-м километре газопровода "Северные районы Тюменской области — Урал" в 2:28 по московскому времени.
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Происшествия
Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок
Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ
Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В Московский зоопарк из Берлина привезли редкого гривистого волка
Гривистого волка, занесенного в Красную книгу, привезли в Московский зоопарк из Германии для создания нового потомства, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 01:27
Политика
Команда Зеленского захотела переговоров с Россией без Медведчука
Богдан подчеркнул, что никто из членов команды Зеленского не знаком с Медведчуком и никогда не общался с ним лично.
Обновлено в 03:00
Наука
Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии
Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.
Обновлено вчера в 21:04
Авто
Honda показала два прототипа нового Civic Type R
Второй прототип представляет собой раллийную версию хэтчбэка Honda Civic Type R. Автомобиль получил увеличенный на 10 см дорожный просвет, двойные амортизаторы, модифицированную подвеску и спортивный обвес.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей
Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:31
Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Пулкове женщина упала с трапа самолета
В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.
Обновлено в 03:41
Авто
«Яндекс» выведет на дороги общего пользования 100 беспилотников
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Экономика
Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона
По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.
Обновлено в 03:27
Футбол
Гинер поднял вопрос о расширении премьер-лиги до 18 команд
Как стало известно «СЭ», в ходе заседания исполкома РФС 23 мая президент ЦСКА Евгений Гинер поднял вопрос о расширении премьер-лиги с 16 до 18 участников.
Обновлено вчера в 10:18
Авто
Skoda представила обновленный Superb
Skoda на закрытом мероприятии в Словакии представила обновленные лифтбек и универсал Suberb третьего поколения.
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил послу Казахстана Ермухамету Ертысбаеву активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
В кафе на Петроградке изнасиловали приезжую из Узбекистана
Приезжая рассказала, что около 3 часов ночи в подсобке кафе восточной кухни в доме 13 по Кронверкскому проспекту над ней надругался земляк.
Обновлено в 01:20
Финансы
Рубль прибавил к доллару и евро
По данным 10.00 мск, курс доллара в начале торгов снизился на 20 коп. до 64,65 руб. Курс евро снизился на 11 коп. и достиг показателя 72,41 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 03:36
Происшествия
СКР закрыл дело о злоупотреблении в МВД на 1,4 млрд рублей
Ущерб от действий полицейского оценили в 1,4 млрд рублей. Нечаев был обвинен и арестован.
Обновлено вчера в 09:19
Экономика
Банки будут обязаны обслуживать клиентов по лицу и голосу
«Пока запроса со стороны граждан и банков нет», – признавала в январе в интервью «Ведомостям» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, «допуская вероятность», что регулятор обяжет банки оказывать услуги через Единую биометрическую систему (ЕБС).
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах
Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах.
Обновлено в 00:56
Наука
Тигровые акулы Мексиканского залива закусывают перелетными птицами
Группа американских зоологов установила, что каждую осень тигровые акулы в Мексиканском заливе разнообразят свое меню перелетными птицами, которые падают в воду.
Обновлено 22 мая в 03:40
Шоу-бизнес
У Кристины Асмус появилась еще одна дочка
Актрисе подобрали в партнеры юную актрису по имени Клементина Шипенко. Девочка, ставшая на время дочкой Асмус, очень на неё похожа.
Обновлено в 01:00
Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Оказалось, что они действительно меняются, а при температуре от –23 °C и ниже магнитное поле будет полностью вытесняться из материала — так, как и должно быть в случае сверхпроводника.
Обновлено 22 мая в 13:00
Авто
Вместо Audi TT выпустят электрокар
Как сообщил Брэм Шот, через несколько лет Audi TT заменят "новой эмоциональной моделью в том же ценовом диапазоне", только с с электрической силовой установкой.
Обновлено вчера в 15:33
Гаджеты
ФСБ и Минобороны одобрили использование отечественного софта
ФСБ и Минобороны впервые выдали сертификат о соответствии всем требованиям отечественной операционной системе.
Обновлено в 03:27
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:39