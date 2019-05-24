На газопроводе в Пермском крае произошел пожарВести.Ru 01:49

В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Авария произошла в Лысьвенском районе на 1600-м километре газопровода "Северные районы Тюменской области — Урал" в 2:28 по московскому времени.

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Местное время (г. Пермь)

Происшествия Reuters: рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрыв Взрыв произошел в пятницу вблизи одной из мечетей Кабула. Об этом сообщило агентство Reuters.

Общество За 2018 год Денис Паслер заработал 234,1 млн рублей Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер озвучил свои доходы за 2018 год.

Экономика Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.

Гаджеты Apple зарегистрировала новые модели iPhone Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.

Политика Владимир Путин вручил награды в Кремле Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.

Общество Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.

Хоккей Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.

Общество В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.

Происшествия В Тульской области напали на полицейского Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.

Футбол Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.

Экономика Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Происшествия Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.

Авто Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.

Общество Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Хоккей Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.

Наука Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.

Футбол «Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

Происшествия Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.