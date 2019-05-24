Происшествия

На газопроводе в Пермском крае произошел пожарВести.Ru 01:49

В Пермском крае на магистральном газопроводе произошел пожар. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Авария произошла в Лысьвенском районе на 1600-м километре газопровода "Северные районы Тюменской области — Урал" в 2:28 по московскому времени.
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Власти Пермского края назвали причину пожара на газопроводе

ТАСС04:14

В Прикамье на газопроводе произошел пожар

КП - Пермь00:56

В Прикамье на магистральном газопроводе произошёл взрыв

Сайт города Пермь 59.ru00:48

Спецкомиссия выяснит причины разрыва газопровода в Прикамье

Местное время (г. Пермь)04:40

Работы на месте ЧП на газопроводе под Пермью планируют завершить в субботу

РИА Новости04:38

Пожар на магистральном газопроводе в Пермском крае потушен

Интерфакс01:17

На газопроводе в Пермском крае произошел пожар

Рифей-Пермь01:10
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Происшествия

Reuters: рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрыв

Взрыв произошел в пятницу вблизи одной из мечетей Кабула. Об этом сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 05:30
Общество

За 2018 год Денис Паслер заработал 234,1 млн рублей

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер озвучил свои доходы за 2018 год.
Обновлено в 03:29
Экономика

Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД

Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:10
Культура

«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским

Обновлено в 03:46
Общество

Умерла историк Наталия Басовская

Обновлено в 03:29
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено вчера в 08:27
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Политика

Владимир Путин вручил награды в Кремле

Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено вчера в 07:21
Политика

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»

Обновлено в 03:25
Общество

Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах

В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Хоккей

Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ

Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:23
Авто

Названы самые чувствительные и устойчивые к коррозии автомобили

Обновлено в 03:11
Армия и оружие

В российской армии появилась новая должность

Обновлено в 04:01
Общество

В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала

Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Тульской области напали на полицейского

Неизвестный напал на полицейского в Тульской области. В настоящий момент правоохранительные органы ведут розыск злоумышленника.
Обновлено в 05:18
Политика

Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах

Обновлено в 05:14
Футбол

Венгер назвал финал Лиги Европы в Баку кошмаром для болельщиков

Известный французский тренер Арсен Венгер прокомментировал ситуацию с финалом Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 04:08
Экономика

Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.
Обновлено вчера в 18:29
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Женщина упала с трапа самолета в аэропорту Пулково

Прилетевшая из Туниса пожилая женщина упала с трапа самолета в петербургском аэропорту Пулково в пятницу утром.
Обновлено в 02:48
Авто

Дополнено: Кроссовер Renault Arkana стал доступен в России

Сегодня открылся приём заказов на купеобразный кроссовер Renault Arkana в стартовой версии Edition One, отличающейся «максимально возможным» уровнем оснащения.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Кафе с бесплатными обедами для пенсионеров закрыли в Петербурге

В Гатчине 28 января 2019 года состоялось открытие второго кафе проекта, которое закрылось в эту пятницу, 17 мая.
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Хоккей

Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею

Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Юлия Савичева лечилась после выкидыша

Обновлено в 03:00
Политика

Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону

Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено 21 мая в 07:46
Футбол

«Ньюкасл» может включиться в борьбу за Марио Фернандеса

Английский «Ньюкасл» стал одним из претендентов на приобретение защитника московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок

Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Обновлено в 03:44
Космос

На Марсе зафиксировали уникальный феномен

Ученые Аризонского университета (США) обнаружили на Марсе процессы, аналогов которым нет на Земле.
Обновлено в 04:23
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