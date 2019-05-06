На газопроводе «Ямбург–Поволжье» произошла аварияИзвестия 14:48

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Происшествия Около 20 объектов в Москве получили сигналы о минировании Ранее источник "Интерфакса" уточнил, что первыми сигналы о "минировании" от неизвестных получили торговых центры, расположенные на Сколковском шоссе, Фестивальной улице, Литовском бульваре, Профсоюзной улице, а также несколько объектов на Тверской улице.

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