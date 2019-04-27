Политика
На форуме в Пекине заключено 283 соглашения на $64 млрдКоммерсантъ 06:19
Участники проходящего в Пекине форума «Один пояс — один путь» заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд, сообщил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
Наука
Медики назвали фактор, на 50% повышающий риск преждевременной смерти
Риск преждевременной смерти у людей вызывает высокое содержание полихлорированных бифенилов (ПХБ) в крови.
Обновлено в 06:16
Политика
Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины
Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».
Обновлено в 07:53
Шоу-бизнес
«Попахивает могилкой»: Лена Миро посмеялась над новой невестой Деппа
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Медведев поручил улучшить графики работы детских садов и школ
Вопросы качества и графиков работы детских дошкольных и школьных учреждений пройдут через публичное обсуждение.
Обновлено в 05:19
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек
Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
Коломойский заявил о готовности консультировать Зеленского
Украинский предприниматель Игорь Коломойский в интервью программе «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что он готов консультировать избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Петербурге 16 минометных мин нашли в 300 метрах от АЗС
Сообщение об обнаружении боеприпасов на краю лесополосы поступило в субботу, 27 апреля, около 10 часов утра от АЗС, расположенной в районе дома 1А по Приморскому шоссе.
Обновлено в 06:42
Политика
В Госдуме оценили идею упрощения получения гражданства для украинцев
Ранее Путин заявил, что упрощённый порядок получения российского гражданства в будущем может быть распространён на всех жителей Украины.
Обновлено в 05:23
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено 25 апреля в 06:22
Армия и оружие
Германия испугалась новой российской подлодки
Немецкая газета Stern выпустила материал, посвященный новой российской подводной лодке «Белгород».
Обновлено в 05:25
Происшествия
Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае
При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
Обновлено в 03:39
Общество
В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ
В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.
Обновлено вчера в 17:52
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
Обновлено в 07:34
Армия и оружие
МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск
Обновлено в 06:33
Политика
Путин пообещал расследовать ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Президент России Владимир Путин пообещал привлечь спецслужбы и правоохранительные органы к расследованию загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:18
Политика
Путин назвал условия прекращения газоснабжения Украины
Президент России Владимир Путин заявил о том, что если транзит газа из РФ через Украину прекратится, то не будет и газоснабжения Украины.
Обновлено в 05:27
Путешествия
Лодку Федора Конюхова сняли на видео
Пилоты военного самолета Чили сняли на видео российского путешественника Федора Конюхова, совершающего одиночный морской переход на весельной лодке "Акрос".
Обновлено в 02:55
Шоу-бизнес
Иеромонах Фотий считает победу дочери Алсу на «Голосе» «аномальной»
Певец отметил, что результаты голосования его обескуражили, так как он был убеждён, что победу одержит мальчик из Казахстана Ержан.
Обновлено в 07:23
Авто
Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года
Компания Opel начнет возвращение на российский рынок с самого верного шага — старта локализованного производства и выпуска автомобилей коммерческого сегмента.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала поклонникам третьего «ребенка»
Экс-солистка показала поклонникам ее творчества домашнего питомца – милого песика белого окраса шерстки.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский опроверг данные турецких СМИ об отдыхе на дорогой яхте
Ранее турецкое издание Milliyet сообщило, что новоизбранный украинский лидер намерен провести небольшой отпуск на яхте длиной 40 метров.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Начальник Генштаба Герасимов переговорил по телефону с главкомом НАТО
В Минобороны РФ сообщили о телефонном разговоре начальника российского Генштаба Валерия Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Кертиса Скапарротти.
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский рассказал об использующих его имя аферистах
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский рассказал об аферистах, которые прикрываются его именем, и назвал их «сектой».
Обновлено в 07:30
Общество
Утвержден порядок проведения диспансеризации
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что в стране был утвержден новый порядок проведения диспансеризации и профосмотров, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 09:12