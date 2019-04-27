На форуме в Пекине заключено 283 соглашения на $64 млрдКоммерсантъ 06:19

Участники проходящего в Пекине форума «Один пояс — один путь» заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд, сообщил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин.

На форуме в Пекине заключено 283 соглашения на $64 млрд

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