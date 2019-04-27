Политика

На форуме в Пекине заключено 283 соглашения на $64 млрдКоммерсантъ 06:19

Участники проходящего в Пекине форума «Один пояс — один путь» заключили 283 соглашения на общую сумму $64 млрд, сообщил на пресс-конференции председатель КНР Си Цзиньпин.
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Глава КНР сообщил о 283 соглашениях на форуме «Один пояс – один путь»

Экономика сегодня07:40

На форуме в Пекине заключено 283 соглашения на $64 млрд

Коммерсантъ06:19

Лидер КНР призвал участников форума в Пекине бороться с протекционизмом

Вести.Ruвчера в 23:30

Лидер КНР Си Цзиньпин призвал бороться с протекционизмом

Комсомольская правда04:22

На форуме «Один пояс – один путь» подписано 283 документа на $64 млрд

МИР 2405:53

Си Цзиньпин призвал к борьбе против протекционизма

Life.ru00:17

Более 280 документов на $64 млрд подписаны на форуме «Один пояс - один путь» в Пекине

ТАСС05:54
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 08:35, Ашберн
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Самолет Як-18 разбился в Хабаровском крае

При крушении самолета Як-18 на аэродроме Калинка в пригороде Хабаровска погибли два человека.
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Утвержден порядок проведения диспансеризации

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