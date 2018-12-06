Политика

На форуме в Давосе отменили «Русский дом»
Российская газета
11:00

"В ходе подготовки проекта сотрудники фонда Росконгресс общались со многими представителями российского и международного бизнеса, и они высказали озабоченность явной претенциозностью руководства Всемирного экономического форума, поэтому не планируют его посещение", - сказано в сообщении.
Российская газета11:00
с чего всё началось
6 декабря Росконгресс сообщил
, что решил отменить проект «Русский дом» на экономическом форуме в Давосе — после отказа в участии российским бизнесменам.
BFM.ru07:32

Подробнее о событии

«Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе

РБК07:19

Давос останется без «Русского дома»

Вести.Ru07:05

Фонд «Росконгресс» отменил «Русский дом» на форуме в Давосе

Известия06:46

Росконгресс объявил об отмене «Русского дома» в Давосе

Ведомости06:45

Росконгресс отменил «Русский дом» на форуме в Давосе

ТАСС06:26

Росконгресс решил отменить «Русский дом» на форуме в Давосе

РИА Новости06:23

«Давос — это просто капля». Росконгресс отказался от «Русского дома» на форуме

BFM.ru07:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика

Лавров обсудил с Могерини судьбу ДРСМД

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:23
Политика

Лукашенко намерен встретиться с Путиным

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:32
Политика

Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд

Обновлено в 14:31
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

Обновлено в 11:17
Политика

Верховная рада одобрила разрыв Договора о дружбе с Россией

Верховная Рада ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает УНН.
Обновлено в 13:15
Политика

Венгрия прекратила выдавать паспорта украинцам

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия прекратила выдавать паспорта украинцам на территории Закарпатской области.
Обновлено в 14:40
Политика

Президент Эквадора рассказал о ситуации вокруг Ассанжа

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть эквадорское посольство в Лондоне без риска для жизни.
Обновлено в 14:42
Политика

Медведев назвал пенсионную реформу трудным решением

Пенсионные решения для власти были трудными, но без них правительство не смогло бы обеспечить рост доходов пенсионеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 14:00
Политика

Наместник Почаевской лавры направил письмо Порошенко

Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир в письме к президенту Украины Петру Порошенко заявил, что на монастырь оказывается давление со стороны властей.
Обновлено в 14:33
Политика

КС России признал конституционным договор о границе Ингушетии и Чечни

Конституционный суд России признал соответствующим Конституции соглашение об установлении границы между Ингушетией и Чечнёй.
Обновлено в 13:00
Политика

Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку

Главе ВМС Украины Игорю Воронченко лучше уйти в отставку, чем садиться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 12:36
Политика

В Париже заявили об угрозе свершения госпереворота «желтыми жилетами»

Встревоженность властей республики вызвана сообщениями правоохранительных органов о распространении угроз убийства и призывов брать с собой оружие со стороны протестующих.
Обновлено в 14:35
Политика

Трамп пожаловался на харассмент

Президент США Дональд Трамп назвал харассментом падение своего рейтинга из-за расследования его связей с Россией.
Обновлено в 13:41
Политика

В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei

Власти Канады задержали финансового директора китайской компании Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, экстрадицию которой запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.
Обновлено в 13:50
Политика

Сенат США принял временный бюджет

Сенат вслед за палатой представителей конгресса США принял временный бюджетный закон до 21 декабря, предотвратив "закрытие" федерального правительства, свидетельствуют результаты голосования.
Обновлено в 14:46
Главное