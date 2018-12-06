с чего всё началось

"В ходе подготовки проекта сотрудники фонда Росконгресс общались со многими представителями российского и международного бизнеса, и они высказали озабоченность явной претенциозностью руководства Всемирного экономического форума, поэтому не планируют его посещение", - сказано в сообщении.

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