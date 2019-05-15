Экономика

На фоне торговой войны Китай может избавиться от ценных бумаг СШАRuposters.ru вчера в 15:21

Как сообщал Ruposters, ранее президент США Дональд Трамп попытался с помощью угроз заставить Китай не вводить ответные торговые пошлины.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Китай может сократить вложения в государственный долг США — СМИ

REGNUM01:24

Китай готовится нанести сокрушительный удар по доллару

НТВ01:02

Китай собрался ударить по доллару

Lenta.ruвчера в 07:31

На фоне торговой войны Китай может избавиться от ценных бумаг США

Ruposters.ruвчера в 15:21

Китай ударит по доллару в ответ на действия США

Газета.Ruвчера в 07:55

Китай нашел оружие, способное сокрушить США

Ридусвчера в 17:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Происшествия

На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли

Обновлено в 07:07
Музыка

Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»

В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Транспорт

Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей

В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия

Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене

В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России по футболу

В финале Кубка России — 2019 сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена».
Обновлено вчера в 15:01
Политика

Глава Хакасии выиграл суд у Михаила Леонтьева о защите чести

Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к журналисту, вице-президенту и пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:38
Политика

Кремль оправдал действия полиции на акциях протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 05:47
Политика

Путин начал переговоры с президентом Австрии

Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

Обновлено в 06:13
Политика

Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского

Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Футбол

«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку

Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Общество

Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни

Обновлено в 01:54
Происшествия

Экс-главу компании-собственника «Зимней вишни» обвинили в создании ОПГ

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод

Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Политика

Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России

Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Политика

Путин призвал показать результаты освоения средств

Президент России Владимир Путин призвал власти демонстрировать результаты освоения выделенных из федерального бюджета средств.
Обновлено в 07:59
Политика

Саудовская Аравия признала крымчан россиянами

Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами. Мусульмане полуострова получают визы в посольстве королевства в Москве.
Обновлено вчера в 19:10
Авто

У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari

В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.
Обновлено в 07:22
Космос

Раскрыта точность прогнозов погоды России

По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено в 07:19
Футбол

«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов

«Зенит» стал единственным клубом из России в топ-50 самых дорогих футбольных брендов.
Обновлено в 08:08
Музыка

Лазарев готовится выступить во втором полуфинале «Евровидения – 2019»

Обновлено вчера в 21:44
Политика

В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу

3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Наука

Заявлено о получении ключа к расшифровке манускрипта Войнича

Обновлено вчера в 08:48
Общество

Принц Гарри принял извинения снимавших его загородный дом папарацци

Обновлено в 07:16
Авто

Lexus отзывает в России 420 автомобилей

Обновлено в 04:11
Финансы

ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов

Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Экономика

Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей ЖКХ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ в регионах страны.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 02:38
Происшествия

В Подмосковье у экс-главы района нашли имущество на 4 млрд рублей

Генеральная прокуратура России хочет изъять у бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество, на общую сумму около четырех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 12:51
Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное