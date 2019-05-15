На фоне торговой войны Китай может избавиться от ценных бумаг СШАRuposters.ru вчера в 15:21

Как сообщал Ruposters, ранее президент США Дональд Трамп попытался с помощью угроз заставить Китай не вводить ответные торговые пошлины.

На фоне торговой войны Китай может избавиться от ценных бумаг США

Транспорт Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».

Происшествия Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.

Футбол «Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России по футболу В финале Кубка России — 2019 сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена».

Политика Глава Хакасии выиграл суд у Михаила Леонтьева о защите чести Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к журналисту, вице-президенту и пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «РИА Новости».

Политика Путин начал переговоры с президентом Австрии Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".

Политика Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.

Футбол «Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.

Происшествия В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.

Политика Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.

Политика Путин призвал показать результаты освоения средств Президент России Владимир Путин призвал власти демонстрировать результаты освоения выделенных из федерального бюджета средств.

Политика Саудовская Аравия признала крымчан россиянами Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами. Мусульмане полуострова получают визы в посольстве королевства в Москве.

Авто У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.

Космос Раскрыта точность прогнозов погоды России По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу 3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.

Финансы ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.

Экономика Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей ЖКХ Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ в регионах страны.