Экономика
На фоне торговой войны Китай может избавиться от ценных бумаг СШАRuposters.ru вчера в 15:21
Как сообщал Ruposters, ранее президент США Дональд Трамп попытался с помощью угроз заставить Китай не вводить ответные торговые пошлины.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
В результате СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов.
Обновлено в 07:37
Транспорт
Система «Платон» собрала с большегрузов более 73 млрд рублей
В дорожный фонд России через систему «Платон» с начала работы проекта собрано 73,7 млрд рублей, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:17
Происшествия
Две россиянки пострадали в результате авианалета в Йемене
В числе раненных в результате авиаударов арабской коалиции по Йемену фигурируют две россиянки, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на йеменское министерство здравоохранения.
Обновлено в 05:50
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Уралом» в финале Кубка России по футболу
В финале Кубка России — 2019 сыграют московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал». Встреча состоится 22 мая на стадионе «Самара Арена».
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Глава Хакасии выиграл суд у Михаила Леонтьева о защите чести
Абаканский городской суд удовлетворил иск главы Хакасии Валентина Коновалова о защите чести и достоинства к журналисту, вице-президенту и пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 06:38
Политика
Путин начал переговоры с президентом Австрии
Президенты России и Австрии Владимир Путин и Александер Ван дер Беллен начали переговоры. Беседа лидеров проходит в санатории "Русь".
Обновлено вчера в 07:25
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
Обновлено в 06:13
Политика
Верховная рада назначила на 20 мая инаугурацию Зеленского
Верховная рада назначила инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Арсенал» раскритиковал UEFA за проведение финала Лиги Европы в Баку
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте опубликовал заявление относительно организации финала Лиги Европы в Баку.
Обновлено в 06:50
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обновлено в 01:54
Происшествия
В Германии недовольные «Северным потоком — 2» забрались в газопровод
Протестующие против строительства «Северного потока — 2» пробрались на строительную площадку на севере Германии, где осуществляется прокладка газопровода EUGAL, и заползли в часть уже проложенного трубопровода.
Обновлено в 06:07
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35
Политика
Путин призвал показать результаты освоения средств
Президент России Владимир Путин призвал власти демонстрировать результаты освоения выделенных из федерального бюджета средств.
Обновлено в 07:59
Политика
Саудовская Аравия признала крымчан россиянами
Саудовская Аравия де-факто признала крымчан россиянами. Мусульмане полуострова получают визы в посольстве королевства в Москве.
Обновлено вчера в 19:10
Авто
У Lamborghini Urus может появиться соперник от Ferrari
В сегменте Super SUV в скором времени может стать на одну модель больше благодаря новинке от компании Ferrari.
Обновлено в 07:22
Космос
Раскрыта точность прогнозов погоды России
По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено в 07:19
Футбол
«Зенит» улучшил позицию в рейтинге самых дорогих футбольных брендов
«Зенит» стал единственным клубом из России в топ-50 самых дорогих футбольных брендов.
Обновлено в 08:08
Музыка
Лазарев готовится выступить во втором полуфинале «Евровидения – 2019»
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
3 мая глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что Россия готовит новую газовую войну с Украиной.
Обновлено в 08:10
Наука
Заявлено о получении ключа к расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено вчера в 08:48
Авто
Lexus отзывает в России 420 автомобилей
Обновлено в 04:11
Финансы
ЦБ и АСВ предложили повысить предел страхования вкладов
Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ) считают оптимальным увеличение предела страхования вкладов до 10 миллионов рублей.
Обновлено в 06:10
Экономика
Медведев поручил принять меры по погашению задолженностей ЖКХ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев попросил принять меры по погашению задолженностей предприятий ЖКХ в регионах страны.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Восстановлена полная картина катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено вчера в 02:38
Происшествия
В Подмосковье у экс-главы района нашли имущество на 4 млрд рублей
Генеральная прокуратура России хочет изъять у бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество, на общую сумму около четырех миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 12:51
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05