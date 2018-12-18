Ранее в ходе торгов в четверг курс доллара превысил 68 рублей впервые с 14 ноября. Специалисты рынка уверен, что евро укрепляется за счет падения цен на нефть, которое продолжается несколько дней. Так на лондонской бирже нефть Brent потерял 5% за сессию, опустившись в стоимости ниже $55.

Евро укрепляется за счет падения цен на нефть

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