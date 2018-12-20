Курс американского доллара составил 68,43 рублей. Это на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Снижение курса российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти.

На фоне снижения цен на нефть курс евро к рублю повышается

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