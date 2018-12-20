Финансы
На фоне снижения цен на нефть курс евро к рублю повышается
На фоне снижения цен на нефть курс евро к рублю повышаетсяВести.Ru11:17
Курс американского доллара составил 68,43 рублей. Это на 97 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Снижение курса российской валюты происходит на фоне дешевеющей нефти.
Вести.Ru11:17
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 12:48, Ашберн
Финансы
ФРС США повысила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США, как и ожидало большинство наблюдателей, повысила базовую процентную ставку до 2,25-2,5 процента годовых.
Обновлено вчера в 14:40
Финансы
Владимир Путин: В России обеспечен стабильный курс рубля
Правительству России удалось обеспечить стабильность курса, заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции.
Обновлено в 07:50
Финансы
НББ: объем ЗВР Белоруссии составит к началу 2019 года около $7 млрд
Объем золотовалютных резервов (ЗВР) Белоруссии составит к началу 2019 г. около $7 млрд, заявил председатель правления Национального банка Белоруссии (НББ) Павел Каллаур.
Обновлено в 02:55
Финансы
Рождественское ралли превратилось в «медвежью» гонку
Рождественское ралли на зарубежных рынках превратилось в "медвежью" гонку благодаря ухудшению прогнозов по мировой экономике, негативным ожиданиям корпораций и весьма недружественной политике ФРС.
Обновлено в 10:20
Финансы
Глава Просвязьбанка оценил долю контрактов по гособоронзаказу
"Центральный банк продолжает работу по оценке качества кредитов предприятий оборонно-промышленного комплекса на балансе других банков, она пока не завершена, но с большой долей вероятности можно прогнозировать, что на баланс ПСБ первая часть кредитов перейдет уже в I квартале следующего года", – добавил Петр Фрадков.
Обновлено в 01:28
Финансы
Криптобиржа OKEx запустила бессрочные биткоин-свопы
Базирующаяся на Мальте криптобиржа OKEx запустила криптовалютный дериватив на базе биткоина, особенностью которого является отсутствие даты экспирации.
Обновлено в 04:30
Финансы
Bloomberg: курс доллара может обвалиться на 30%
Миллиардер и основатель крупнейшего в мире хедж-фонда считает, что курс доллара может рухнуть в результате «тройного дефицита» - дефицита бюджета, дефицита торгового баланса и дефицита счета текущих операций.
Обновлено в 07:20
Финансы
Несуществующие банки во Владивостоке пропадут уже в новом году
В преддверии Нового года о достижениях и возможностях единственной в своем роде корпорации журналистам рассказал управляющий региональным операционным офисом Банка "Открытие" в Приморским крае Сергей Михайлюков, сообщает ЕНВ.
Обновлено в 00:17
Финансы
Кредитные организации Башкирии заработали 400 млн и потеряли 3,3 млрд
За десять месяцев этого года почти 67% кредитных организаций республики получили свыше 400 млн рублей.
Обновлено в 00:31
Финансы
В Китае решили ослабить налоговую нагрузку на граждан
Власти Китая готовят новые правила налоговых вычетов, нацеленные на снижение налоговой нагрузки на физических лиц.
Обновлено вчера в 09:53
Финансы
В Татарстане дефицит бюджета сократили на 5,5 млрд рублей
Дефицит бюджета республики на 2018-й и плановый период 2019-2020 годов сократили на 5,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 05:44
Финансы
Минфин Украины занял на внутреннем рынке более 720 млн долларов
Министерство финансов Украины сообщило о размещении на аукционе новых выпусков облигаций внутреннего государственного займа на сумму, эквивалентную 722,4 млн долларов.
Обновлено вчера в 10:01
Финансы
МВФ впервые поддержал цель украинского ЦБ по инфляции
Международный валютный фонд (МВФ) впервые в истории Украины обозначил выполнение цели снижения инфляции до 5%, которую установил и Национальный банк Украины (НБУ), заявил глава банка Яков Смолий, сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 09:51
Финансы
ФорБанк повысил ставки по вкладам в рублях
ФорБанк повысил ставки по рублевым вкладам.
Обновлено в 03:52
Финансы
Финансовые власти Японии проведут экстренные консультации в связи с резким падением акций
Министерство финансов Японии приняло решение провести экстренные консультации с центробанком Японии в связи с резким падением курсов акций на Токийской фондовой бирже.
Обновлено в 05:19