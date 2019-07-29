Сообщается, что стрелявшего все еще не задержали. Будьте осторожны и берегите себя.

В калифорнийском городе Гилрой на фестивале чеснока произошла стрельба, в результате которой погибло минимум три человека. Как информирует РИА Новости со ссылкой на ТК ABC7, соответствующая информация поступила от главы местной полиции Скотта Смити.

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба, есть погибшие

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