Происшествия
В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по толпе людейВести.Ru вчера в 23:07
В момент нападения на мероприятии присутствовало более 1000 посетителей. Как рассказывают очевидцы, огонь открыл молодой человек, на вид ему не более 20 лет. Он устроил беспорядочную стрельбу по толпе.
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Сообщается, что стрелявшего все еще не задержали. Будьте осторожны и берегите себя.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАРИА Новости вчера в 23:40
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
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Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
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Происшествия
Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом
Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Политика
Помпео прокомментировал акции протеста в России
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге проходит парад в честь Дня военно-морского флота
Напомним, что ранее сегодня Путин обошёл корабли в Кронштадте. С ним были министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.
Обновлено вчера в 04:55
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
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Космос
Следующий спутник в европейской системе ретрансляции данных заправлен топливом
Обновлено в 11:29
Здоровье
Орловчанки шокированы новостью об отъезде доктора Алексея Голубенко
Ведь ни для кого не секрет, что Алексей Голубенко считался одним из лучших специалистов в области гинекологии в регионе.
Обновлено в 04:17
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия
Врачи не нашли у Навального признаков отравления
Дмитрий Ромашов, дежурный врач 64-й больницы города Москва, рассказал Федеральному агентству новостей о состоянии Алексея Навального.
Обновлено в 05:33
Общество
Опубликована обложка номера Vogue, созданного Меган Маркл
В Великобритании обнародовано содержание сентябрьского выпуска журнала Vogue, приглашенным редактором которого она стала – в инстаграм-аккаунте @sussexroyal опубликованы фотографии обложки выпуска, на которой, как и обещалось ранее, не оказалось снимка самой Меган Маркл.
Обновлено в 08:28
Кино
«Однажды в Голливуде» стал самым кассовым фильмом Тарантино
Фильм «Однажды в Голливуде» стал рекордным для Квентина Тарантино, собрав в прокате 40 миллионов долларов за первый уикенд, сообщает Variety.
Обновлено в 10:16
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Общество
Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить
Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Единоборства
Поветкин планирует провести бой 31 августа
Обновлено в 10:34
Политика
Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Игры
Remedy выпустила сюжетный трейлер Control
Уже через месяц студия Remedy выпустит боевик Control, о сюжете которого до сих пор известно чертовски мало.
Обновлено в 11:18
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Шоу-бизнес
Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой
Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.
Обновлено в 05:25
Политика
Борис Джонсон потратит более 100 млн фунтов на рекламу Brexit
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен потратить свыше 100 миллионов фунтов стерлингов (более 120 миллионов долларов) на рекламу Brexit.
Обновлено в 06:15
Происшествия
«Спартак» обратился в прокуратуру из-за избиения фанатов ОМОНом
Московский «Спартак» отправил запрос в генеральную прокуратуру по поводу инцидента с избиением фанатов команды ростовским ОМОНом после выездного матча 2-го тура РПЛ.
Обновлено в 11:02
Здоровье
Старейшая больница на юге Москвы получит дополнительные площади
Городская клиническая больница №40 получит новые территории, их учреждение получит благодаря слиянию со строящимся медицинским комплексом «Новомосковский», общая площадь которого составляет 160 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента здравоохранения.
Обновлено в 10:37
Политика
Главу днепропетровской полиции уволили после скандального видео
После распространения скандального ролика Владимир Зеленский потребовал немедленно уволить Глуховерю.
Обновлено в 08:01
Общество
В Тулуне уровень воды в реке превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области превысил критическую отметку в 700 см, пишет "РИА Новости".
Обновлено вчера в 23:40