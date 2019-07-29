Сообщается, что стрелявшего все еще не задержали. Будьте осторожны и берегите себя.

В момент нападения на мероприятии присутствовало более 1000 посетителей. Как рассказывают очевидцы, огонь открыл молодой человек, на вид ему не более 20 лет. Он устроил беспорядочную стрельбу по толпе.

В Калифорнии мужчина открыл стрельбу по толпе людей

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