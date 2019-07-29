Происшествия
На фестивале в Калифорнии произошла стрельбаТАСС вчера в 23:19
Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Об этом сообщила полиция города Гилрой, запись была опубликована в Twitter полицейского управления. Сотрудники правоохранительных органов сообщили о пострадавших, однако не уточнили их число.
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Политика
Интервью Путина Fox News номинировали на «Эмми»
Интервью президента России Владимир Путина американскому телеканалу Fox News попало в число номинантов на премию "Эмми".
Обновлено вчера в 13:11
Общество
В подтопленных районах Приамурья запретили продажу алкоголя
Запретить продажу алкоголя в районах Амурской области, попадающих в зону прохождения паводка, приняли решение на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством губернатора Василия Орлова.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
В Астрахани задержали экс-главу правительства и министра финансов
Как сообщал 17 июля РБК со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления СКР Андрея Хегая, СК возбудил уголовные дела в отношении как действующего исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области, так и в отношении двух бывших министров, а также одного бывшего первого замминистра и других чиновников.
Обновлено 26 июля в 04:41
Политика
На Украине решили реформировать СБУ
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Обновлено в 02:21
Происшествия
В Якутии 22 человека отравились шаурмой
Обновлено в 02:02
Музыка
Лидер Rammstein сел за штурвал самолета на пути в Москву
Обновлено в 01:55
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» в матче третьего тура РПЛ
Московский ЦСКА одержал победу над столичным «Локомотивом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено вчера в 07:20
Теннис
Теннисист Рублев поднялся на 29 позиций в рейтинге ATP
Обновлено в 02:12
Общество
Эксперты назвали лучшую зубную пасту
Эксперты "Росконтроля" взяли на пробу образцы зубной пасты от семи брендов: "Новый жемчуг", "Пародонтол", Biomed, Splat Professional, Blend-a-med, President и "Лесной бальзам".
Обновлено в 01:53
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Отношения России и Грузии обострились после 20 июня, когда в Тбилиси вспыхнули массовые акции протеста из-за того, что во время сессии генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) российского делегата Сергея Гаврилова усадили в кресло спикера парламента Грузии.
Обновлено вчера в 11:10
Политика
Готовиться к военной интервенции в Россию призвали на Украине
Экс-редактор украинской версии Forbes Максим Кухар заявил, что власти страны должны поспособствовать тому, чтобы армия Украины смогла поддержать "переходное демократическое правительство народного доверия в России".
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
«Росгеология» просится в арктическую разведку
Создание арктической программы в ходе госкомиссии поддержал вице-премьер Юрий Трутнев (курирует Арктику), отметивший «неудовлетворительную» работу Минприроды по разведке арктических месторождений.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
Из-за наводнения в Иркутской области эвакуировано более тысячи человек
За ночь из своих домов эвакуировано 1076 человек, в том числе 615 детей, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:46
Финансы
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты — с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания
Обновлено вчера в 16:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация»
Банк России с 29 июля отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация".
Обновлено в 01:35
Здоровье
Врачи придумали новый способ лечения сердца после инфаркта
Врачи решили устанавливать тканеинженерные «заплатки», заселяющие живыми клетками сердца, которые пересаживают больному.
Обновлено вчера в 19:53
Происшествия
Житель Королева купил поддельные царские монеты на 77 тыс. рублей
По данным пресс-службы ГУ МВД по Московской области, двое преступников в возрасте 27 и 30 лет в Королеве предложили местному жителю купить золотую монету времен Российской Империи.
Обновлено в 01:07
Экономика
Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России, передает "Российская газета".
Обновлено вчера в 02:10
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI
Клиенты «Яндекс.Деньги», QIWI, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
Опубликован рейтинг стран Европы по доступности бензина
Люксембург возглавил рейтинг стран Европы с самым доступным бензином, следует из данных агентства «РИА Рейтинг».
Обновлено вчера в 23:44
Автоспорт
Квят стал третьим на Гран-при Германии «Формулы-1»
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал о ее гибели
Муж пытался спасти супругу, однако она скончалась. Вероника Никонова окончила театральную школу в Минске.
Обновлено 27 июля в 19:51
Политика
СПЧ предложит президенту изменить закон о митингах по итогам протестов
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложит внести изменения в законодательство, в частности в закон о митингах и демонстрациях, в традиционном докладе Владимиру Путину, сказал глава совета Михаил Федотов.
Обновлено вчера в 13:12
Экономика
В России захотели создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денег.
Обновлено в 00:54
Политика
В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке
На Украине с 16 июля вступил в силу закон, который закрепил украинский язык в качестве единственного государственного.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
Путин в день протестов в Москве погрузился на дно Финского залива
Обновлено 27 июля в 08:49