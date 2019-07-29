Стрельба произошла на гастрономическом фестивале Gilroy Garlic Festival в штате Калифорния. Об этом сообщила полиция города Гилрой, запись была опубликована в Twitter полицейского управления. Сотрудники правоохранительных органов сообщили о пострадавших, однако не уточнили их число.

На фестивале в Калифорнии произошла стрельба

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