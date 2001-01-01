Футбол

На фан-зоне в Ижевске покажут матч Россия-Сан-МариноКП - Ижевск 09:14

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
2 фото
Трансляция начнется в 22:00 по ижевскому времени. Кстати, прошлая игра с «Чертаново» завершилась со счетом 6:0 в нашу пользу.
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Прямая трансляция матча отборочного этапа Евро-2020 Россия – Сан-Марино

NewInform11:49

Футбольный матч Россия-Сан-Марино смогут посмотреть ижевчане в фан-зоне 8 июня

Izhlife06:02

Футбол, Евро-2020, квалификация, Россия - Сан-Марино, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru10:58

На фан-зоне в Ижевске покажут матч Россия-Сан-Марино

КП - Ижевск09:14
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:15, Ашберн
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