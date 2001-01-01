На фан-зоне в Ижевске покажут матч Россия-Сан-МариноКП - Ижевск 09:14

Трансляция начнется в 22:00 по ижевскому времени. Кстати, прошлая игра с «Чертаново» завершилась со счетом 6:0 в нашу пользу.

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