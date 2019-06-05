Футбол
На этой неделе матчи начнутся с минуты молчания в память о ЮханссонеЧемпионат 04:20
УЕФА выразил соболезнования и скорбит по ушедшему из жизни бывшему президенту организации Леннарту Юханссону. Как сообщает официальный сайт организации, все матчи Лиги наций, а также европейских отборочных матчей на этой неделе будут начинаться с минуты молчания.
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Для правительства Пермского края на ваши деньги купят зонты
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BMW представила обновленное семейство BMW M8
Компания BMW официально представила новое семейство BMW M8.
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