Футбол

На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфераLiveSport.ru вчера в 06:37

Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca. По информации издания, «сливочные» хотят приобрести Эдена Азара, Луку Йовича и Ферлана Менди.
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«Реал» должен в течение недели объявить о трёх трансферах

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СМИ: Защитник «Лиона» Менди пройдет медосмотр для «Реала» во Франции

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«Реал» рассчитывает подписать Азара за 120 млн евро

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Менди на этой неделе в Париже пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Реал»

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Marca: «Реал» на этой неделе надеется подписать Азара, Йовича и Менди

Бомбардир.рувчера в 07:41

На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера

LiveSport.ruвчера в 06:37

«Реал» рассчитывает на этой неделе завершить трансферы Эдена Азара, Луки Йовича и Ферлана Менди

Еженедельник Футболвчера в 06:22
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Apple больше не будет выпускать обновления операционной системы для устаревших моделей iPhone и iPad.
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Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

В подмосковном Красногорске задержали двоих подозреваемых в причастности к убийству бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.
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Лавров: Запад не заставит Россию отказаться от празднования Дня Победы

Россия отвергает призывы отказаться от празднования Дня Победы, поскольку память о победе народов СССР во Второй мировой войне не затушить.
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В Мурманской области возбудили дело после кражи пролета моста

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«Победа» напомнила пассажирам об опознании их тел

«Второй момент связан с идентификацией пассажиров при авариях и катастрофах: в списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания», — говорится в абзаце, вызвавшем массовое возмущение.
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Дэвид Бекхэм высказался против возлюбленной старшего сына и посоветовал ему серьезно подумать о будущем

По словам источника The Sun, Дэвид имел серьезный разговор с сыном и попросил его «подумать над будущим».
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AP: Музей Лондона хочет приобрести надувную фигуру Трампа

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Чайка сообщил о крупных нарушениях во взимании платы за вывоз мусора

В каждом третьем регионе в составе Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов прокуратура выявила нарушения, связанные с начислением и взиманием платы за вывоз мусора, заявил генпрокурор Юрий Чайка, передает «РИА Новости».
Обновлено в 07:18
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В Липецкой области отмечен рост отравлений курительными смесями

В 2018 году острые отравления подростков курительными смесями (spice) выше среднероссийского уровня регистрировались в 20 субъектах Российской Федерации.
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Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469

Независимый промышленный дизайнер представил рендерные изображения культового внедорожника УАЗ-469.
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Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару

Лучший напиток в жаркую погоду — яблочный сок, в два раза разбавленный водой, пишет РГ со ссылкой на руководителя проекта Российского союза производителей соков Людмилу Хомич.
Обновлено в 03:05
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Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

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Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы

Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Политика

Трамп пообещал справедливое торговое соглашение между США и Британией

Соединённые Штаты и Великобритания смогут заключить содержательное и справедливое двустороннее торговое соглашение после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.
Обновлено в 06:26
Политика

Меркель подтвердила поддержку проекта «Северный поток — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока"-2.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ

На авиабазе вблизи Джанкоя дислоцируются военные вертолеты различных типов, в том числе Ми-28Н и Ми-8.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика

Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат

Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Общество

В колонии Нижнего Тагила заключенные строят «яхту» для бизнесмена

Правозащитники сообщили, что в исправительной колонии № 12 в Нижнем Тагиле заключенных заставляют строить яхту для бизнесмена, пишут ЕАН.
Обновлено в 05:31
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

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Суд в Киеве арестовал убивших ребенка полицейских

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Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

Верховная Рада Украины не смогла включить в повестку дня предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект об импичменте главы государства.
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Сбербанк закрыл сделку по приобретению сервиса Rabota.ru

Сбербанк закрыл сделку по покупке группы компаний, управляющих сервисом поиска работы Rabota.ru, сообщила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 05:27
Армия и оружие

В США признали свои системы ПРО бессильными против оружия России

Обновлено вчера в 23:37
Футбол

Лопетеги стал главным тренером «Севильи»

Новым главным тренером «Севильи» стал бывший наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги.
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