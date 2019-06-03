Футбол
На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфераLiveSport.ru вчера в 06:37
Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca. По информации издания, «сливочные» хотят приобрести Эдена Азара, Луку Йовича и Ферлана Менди.
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«Реал» рассчитывает на этой неделе завершить трансферы Эдена Азара, Луки Йовича и Ферлана Менди
Еженедельник Футболвчера в 06:22
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