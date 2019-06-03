Футбол

На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфераLiveSport.ru вчера в 06:37

Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca. По информации издания, «сливочные» хотят приобрести Эдена Азара, Луку Йовича и Ферлана Менди.
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Менди на этой неделе в Париже пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Реал»

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СМИ: Защитник «Лиона» Менди пройдет медосмотр для «Реала» во Франции

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На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфера

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Marca: «Реал» на этой неделе надеется подписать Азара, Йовича и Менди

Бомбардир.рувчера в 07:41

Готовимся к пополнению! Кто лишний в «Реале»?

Soccer.ruвчера в 14:51

«Реал» рассчитывает на этой неделе завершить трансферы Эдена Азара, Луки Йовича и Ферлана Менди

Еженедельник Футболвчера в 06:22
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Apple анонсировала iOS 13 с темным режимом

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Известно, что у Кафельниковой весьма нестабильное психическое состояние: время от времени девушка пребывает в депрессии.
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В Пензенской области фура столкнулась с микроавтобусом

Один человек погиб, еще 10 пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовой фуры в Пензенской области.
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"В трансформаторной будке происходило горение изоляции электропроводов на площади 10 квадратных метров", — уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу В 12:50 пожар был локализован, произошла ликвидация открытого горения.
Обновлено в 06:24
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Sony начинает тестирование обновлённого голосового чата с поддержкой до 16 игроков

Sony объявила о скором старте тестирования обновлённой «Тусовки», которая получит сразу несколько глобальных изменений: поддержку до 16 игроков (сейчас — 8) улучшение качества звука улучшение соединения.
Обновлено в 05:19
Авто

Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

В ЯНАО сварщик спас людей на пожаре при помощи ковша экскаватора

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" во вторник рассказал о местном сварщике, который спас из горящего дома трех человек, используя ковш экскаватора.
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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В Твери маршрутное такси врезалось в столб, в ДПТ пострадали семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального УМВД.
Обновлено в 06:10
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Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

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Отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме

Отец отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин рассказал, что после перевода в тюрьму города Таллахасси у дочери появилась возможность общаться через интернет, в том числе по видеосвязи.
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Деньги от продажи дома Жанны Фриске пошли на лечение детей

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Обновлено в 04:27
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Верховная Рада отказалась включить в повестку дня сессии президентский законопроект об импичменте.
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В администрации Зеленского рассказали о его графике работы

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ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
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Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети

Обновлено вчера в 18:27
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Юрий Газинский: «Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова»

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Арестовали подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика полицейского

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Россия выступила в международном суде ООН по поводу претензий Украины

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Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
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