На этой неделе «Реал» надеется завершить три трансфераLiveSport.ru вчера в 06:37

Мадридский «Реал» на этой неделе планирует завершить три трансфера, информирует Marca. По информации издания, «сливочные» хотят приобрести Эдена Азара, Луку Йовича и Ферлана Менди.

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