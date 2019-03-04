Политика
На электронных выборах в Эстонии победила оппозицияВести.Ru 14:35
Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
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Политика
WSJ раскрыла детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем
США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли, условиями сделки называются снижение Пекином ряда пошлин на американскую продукцию в обмен на возможность отмены большинства санкций, наложенных Вашингтоном, сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 18:47
Политика
Глава «Нафтогаза» предупредил о риске полной потери газового транзита
Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено в 15:59
Политика
Экс-министр экономразвития Иркутской области стал и. о. первого вице-премьера Забайкалья
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в понедельник на оперативном совещании с краевыми властями представил региональным властям и. о. первого вице-премьера края.
Обновлено в 19:34
Общество
Мать Сергея Скрипаля не знает об отравлении сына
Виктория Скрипаль, племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщила, что его матери Елене не говорили об отравлении сына, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:39
Политика
Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом
Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес
Отец Децла ответил на обвинение его вдовы
Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму
Обновлено в 08:02
Политика
Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофической
Ситуация с Brexit катастрофическая, шаги правительства Британии во главе с Терезой Мэй не устраивают ни подданных королевства, ни международное сообщество, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью "Комсомольской правде".
Обновлено в 16:31
Экономика
Стало известно, сколько россияне тратят на бензин
Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Происшествия
Задержавшим Александра Емельяненко полицейским пригрозили увольнением
Кисловодским полицейским, проводившим задержание бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, пригрозили увольнением.
Обновлено в 04:47
Политика
Медведев рассказал о худших подозрениях перед выборами на Украине
Москва озабочена ходом предвыборной кампании на Украине. Об этом болгарской газете «Труд» рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 20:37
Космос
Марсианская база для ученых и туристов открылась в Китае
Марсианская база, которая имитирует нахождение на Красной планете, открыла свои двери для ученых и туристов в провинции Цинхай в Китае.
Обновлено в 20:06
Экономика
Названы регионы с самыми дисциплинированными плательщиками по кредитам
18 февраля эксперты назвали самые лучшие для жизни регионы России в 2018 году. Лидерами стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Обновлено в 20:10
Происшествия
Две девушки порезали шеи трем мужчинам из Йемена в Москве
На юго-востоке Москвы две девушки нанесли ножевые ранения в шею трем мужчинам из Йемена, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 12:24
Энергетика
Налоговый манёвр несёт убытки нефтяникам
Компания VYGON Consulting подсчитала, что налоговый манёвр с начала года принёс нефтяникам 55 млрд рублей убытков.
Обновлено в 19:04
Шоу-бизнес
Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть
Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.
Обновлено в 16:09
Политика
Организаторы в Одессе выставили для Порошенко 5 литров воды
Пользователи социальных сетей обратили внимание на то, что во время мероприятия, кроме традиционной бутылки с водой, которую ставят всем спикерам, для украинского президента подготовили огромную пятилитровую.
Обновлено в 15:50
Политика
Российский посол ждет от британской газеты извинений за клевету
Посольство России в Великобритании потребовало извинений у издания The Mail on Sunday за публикацию ложной информации о после Александре Яковенко, которого газета обвинила в шпионаже.
Обновлено в 11:09
Общество
Православные встречают Масленицу
Самыми важными днями считались понедельник — день встречи Масленицы, четверг, когда гулянья входили в полную силу, и Прощеное воскресенье, когда принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды.
Обновлено в 18:31
Политика
Власти Чада сообщили о закрытии границы с Ливией
Власти Чада 3 марта сообщили о закрытии границы с Ливией.
Обновлено в 20:07
Политика
Тимошенко выступает за возобновление переговоров с Россией
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко выступает за возобновление переговоров с Россией о нормализации отношений в случае своей победы.
Обновлено в 19:05
Культура
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии
Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Авто
В Сирии продают новые автомобили «Ока»
Обновлено в 07:01
Политика
«Ъ» сообщил о возвращении Пристанскова в «Норникель»
Экс-глава Росимущества Дмитрий Пристансков станет вице-президентом компании "Норникель", сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 19:38
Культура
Шнуров пожаловался на Instagram и перешел в Telegram
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров создал свой Telegram-канал. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 19:16
Происшествия
В Бердске силовиками задержан начальник следственного отдела МВД
Силовики задержали начальника следственного отдела полиции города Бердска Новосибирской области.
Обновлено в 17:09