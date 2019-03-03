Политика

На электронных выборах в Эстонии победила оппозицияВести.Ru 14:35

Электронные выборы в 101-местный парламент Эстонии (Рийгикогу) выиграла оппозиционная Реформистская партия, набравшая 40 процентов голосов, сообщила в воскресенье, 3 марта, избирательная комиссия страны.
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В Эстонии завершились выборы в парламент

Евразия Daily15:21

На парламентских выборах в Эстонии электронное голосование выиграла оппозиционная партия

Росбалт15:30

Какую явку показали парламентские выборы в Эстонии

Sputnik Эстония16:08

Э-королева: Кая Каллас и ее Партия реформ победили в интернет-голосовании

BaltNews.ee14:55

Оппозиция выиграла в электронных выборах в Эстонии

News.ru14:52

Партия реформ лидирует на выборах в парламент Эстонии после обработки более 93% бюллетеней

ТАСС16:57

На парламентских выборах в Эстонии победила крупнейшая оппозиционная партия Реформ

Эхо Москвы14:59
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:46, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии западную коалицию обвинили в использовании белого фосфора

Западная коалиция во главе с Соединенными Штатами проводила в Сирии бомбардировки с использованием запрещенного белого фосфора.
Обновлено вчера в 16:40
Спорт

Ласицкене завоевала золото чемпионата Европы по легкой атлетике

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене завоевала золотую медаль чемпионата Европы в помещении.
Обновлено в 15:57
Политика

WSJ узнала детали готовящейся торговой сделки между США и Китаем

Китай и США находятся на финальной стадии заключения торговой сделки, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с переговорами между обеими странами.
Обновлено в 16:03
Политика

Медведев допустил, что выборы на Украине будут нелегитимными

Президентская избирательная кампания на Украине проходит с нарушениями общепринятых демократических норм, легитимность выборов под вопросом, заявил премьер министр России Дмитрий Медведев в интервью болгарской газете "Труд".
Обновлено в 17:06
Культура

Организаторы приостановили продажу билетов на «Евровидение»

Организаторы приостановили продажу билетов на "Евровидение" в Тель-Авиве, заподозрив, что сотни лучших мест в зрительском зале были распределены по блату среди местных знаменитостей, сообщила израильская телерадиокорпорация "Кан", отвечающая за проведение конкурса.
Обновлено в 11:27
Футбол

«Ювентус» победил «Наполи» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в матче 26-го тура итальянской Серии А .
Обновлено в 16:35
Политика

В «Нафтогазе» предупредили о полной потере газового транзита

Глава национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире украинского "5 канала", что "Северный поток – 2" сделает газотранспортную систему страны невостребованной.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Архиепископа новой украинской церкви задержали в Крыму

Священника, имеющего титул архиепископа Симферопольского и Крымского, задержали на автовокзале Симферополя.
Обновлено в 08:02
Политика

Испанские СМИ пожалели сражавшихся при взятии Берлина гитлеровцев

Обновлено в 14:20
Политика

Захарова рассказала, зачем вступила в полемику с Чубайсом

Обновлено в 16:29
Происшествия

В Лондоне задержали кинувшего яйцо в Корбина мужчину

В Лондоне задержали мужчину, который кинул яйцо в главу Лейбористской партии Джереми Корбина.
Обновлено в 15:53
Политика

Медведев рассказал о маршруте «Турецкого потока»

Россия видит заинтересованность ряда европейских стран в том, чтобы маршрут газопровода «Турецкий поток» прошел по их территории.
Обновлено в 16:55
Политика

Посольство РФ в Лондоне опубликовало доклад по Солсбери

Посольство России в Великобритании опубликовало доклад под названием "Солсбери: вопросы без ответов".
Обновлено в 05:26
Политика

Трамп призвал сэкономить на военных учениях с Южной Кореей

Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной отмены военных учений с Южной Кореей является желание сэкономить миллионы долларов, а также улучшить отношения с Северной Кореей, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:55
Хоккей

Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Рейнджерс»

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил победный буллит в серии послематчевых бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Обновлено в 16:51
Шоу-бизнес

Как Божена Рынска перенесла клиническую смерть

Журналистка Божена Рынска поделилась опытом пережитой клинической смерти после потери своего супруга Игоря Малашенко, тело которого было найдено в его доме в Испании в минувшем феврале.
Обновлено в 16:09
Шоу-бизнес

Отец Децла ответил на обвинение его вдовы

Отец Децла Александр Толмацкий опроверг заявление его вдовы Юлии, которая считает, что родители рэпера планируют получить права на его творческое наследие и забрать ребенка.
Обновлено в 08:36
Наука

В Китае археологи нашли кувшин с «эликсиром бессмертия»

Сосуд находился в гробнице дворянской семьи в городе Лоян Археологи обнаружили во время раскопок в провинции Хэнань Китая бронзовый кувшин с жидкостью, которая во времена династии Западная Хань считался "эликсиром бессмертия".
Обновлено в 09:30
Культура

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии

Алексей Серебряков ответил на обвинения в русофобии после многочисленных антироссийских высказываний.
Обновлено в 00:42
Спорт

Фуркад вернулся к травле Логинова

Обновлено в 16:12
Экономика

Стало известно, сколько россияне тратят на бензин

Эксперты аналитического агентства "Автостат" подсчитали, сколько россияне тратят на бензин.
Обновлено в 02:01
Космос

Маск по-русски поблагодарил за поздравление со стыковкой Dragon с МКС

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски ответил на поздравление из Москвы с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с МКС.
Обновлено в 08:56
Политика

США задумались о создании коалиции для смены власти в Венесуэле

Вашингтон хочет создать большую коалицию для смены власти в Венесуэле.
Обновлено в 10:56
Авто

В Сирии продают новые автомобили «Ока»

Обновлено в 07:01
Религия

Православные верующие России начинают праздновать Масленицу

Подготовительная неделя перед Великим постом начинается у православных верующих России в понедельник.
Обновлено в 16:18
Общество

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в начале недели

Автомобилистов Москвы призвали пользоваться общественным транспортом в начале следующей недели из-за метели и гололедицы.
Обновлено в 14:00
Спорт

Александр Большунов стал серебряным призером на ЧМ в лыжном марафоне

Обновлено в 09:05
Футбол

Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставку

Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Генштаб России объяснил суть американского «Троянского коня»

Стратегия «Троянский конь», над которой работают США, основана на сочетании политического давления и военной силы.
Обновлено вчера в 06:05
Теннис

Рублев проиграл Эдмунду в финале Челленджера в Индиан-Уэлсе

Российский теннисист Андрей Рублев в финале Челленджера в Индиан-Уэллсе проиграл британцу Кайлу Эдмунду.
Обновлено в 17:13
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