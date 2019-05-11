Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабльREGNUM 04:43
«Произошло возгорание на корабле, который пришвартован там и пребывает на ремонте», — рассказала представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Светлана Водолага. По предварительной информации, во время ремонтных работ на судне загорелась электропроводка.
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