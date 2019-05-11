Происшествия

На экс-заводе Порошенко загорелся корабльREGNUM 04:43

«Произошло возгорание на корабле, который пришвартован там и пребывает на ремонте», — рассказала представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Светлана Водолага. По предварительной информации, во время ремонтных работ на судне загорелась электропроводка.
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Корабль загорелся на бывшем заводе Порошенко в Киеве

Телеканал 360°05:46

Пожар на оборонном заводе «Кузня на Рыбальском»: стали известны причины

Украина.ру04:12

На экс-заводе Порошенко загорелся корабль

REGNUM04:43

Техобслуживание стало методом ликвидации украинского флота

Новостной фронт04:39

Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля

ФАН05:16

Пожар на бывшем судостроительном заводе Порошенко локализовали

РИА Новости05:10

В Киеве на заводе «Кузня на Рыбальском» горит корабль

Rusvesna.su04:11
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Авто

В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто

В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова

В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Обновлено в 04:07
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Армия и оружие

Семьи погибших в Сирии военных через суд добились выплаты компенсаций

Семьи погибших в 2018 году в Сирии военных из Читинской области доказали через суд свое право на выплаты. Об этом сообщает «Комменрсантъ».
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес

Поклонники поздравляют Леру Кудрявцеву с беременностью

Для прогулки Кудрявцева выбрала платье со сложным кроем, из-за чего у подписчиков ее супруга создалось впечатление, что Лера прячет таким образом «беременный» живот.
Обновлено вчера в 08:59
Авто

Составлен рейтинг проблемных иномарок на вторичном рынке

Эксперты портала «UsedCars.ru» назвали модели, которые лучше не покупать. Первую строчку специалисты отдали Chery Amulet.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Президент России Владимир Путин несколько раз встречался со старцем Илием (Ноздриным). Батюшка этот совсем не прост, уверяют журналисты.
Обновлено в 05:18
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Турция остановила закупку российских С-400. Видео

На основании сделанного главой Министерства обороны Турции заявления, СМИ выдвинули предположения о том, что Турция и вовсе может отказаться от покупки российских систем противовоздушной обороны С-400, поскольку сравнительно недавно Хулуси Акар заявлял об «интересном предложении» со стороны США, касательно поставки в Турцию американских систем ПВО/ПРО.
Обновлено в 00:56
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объяснить скандал с «россиянкой» в Австрии

В российском МИД призвали ведущие немецкие издания прояснить ситуацию с видео, которое спровоцировало политический скандал в Австрии.
Обновлено в 05:17
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Политика

Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора Мезенцева

Совет Федерации прекратил досрочно в среду полномочия сенатора от Сахалинской области, председателя комитета Совфеда по экономической политике Дмитрия Мезенцева.
Обновлено в 03:29
Политика

Зеленский просит ВСУ выполнять только миротворческие миссии

Обновлено в 03:18
Футбол

Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня

УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:50
Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено вчера в 04:37
Политика

Китай лишит США редкоземельных металлов

Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено в 01:46
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о мерах США по дестабилизации России

В Минобороны рассказали, как Соединенные Штаты Америки рассчитывают дестабилизировать Россию.
Обновлено в 01:54
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук объяснил, почему Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
Обновлено в 00:32
Экономика

Подорожание авиационного керосина срывает выполнение указа Путина

Подорожание топлива может усложнить выполнение майского указа об увеличении региональных перевозок.
Обновлено в 03:19
Космос

Пьер Бриссон: добраться до Марса, чего бы это ни стоило

Как считает Пьер Бриссон, Марс может быть планетой Б. У Марса есть некоторые ключевые природные ресурсы, которые можно использовать почти сразу.
Обновлено в 02:29
Экономика

Бедность россиян сочли статистической ошибкой

По данным источника агентства, власти региона обратились в Росстат с просьбой перепроверить данные, указанные в докладе.
Обновлено в 05:05
Здоровье

Девушке из Томска удалили полкило волос из желудка

Обновлено в 05:55
Футбол

«Спартак» планирует трансфер Комличенко

Совет директоров московского "Спартака" одобрил трансфер форварда чешской "Млады Болеслав" и сборной России Николая Комличенко, рапортует телеграм-канал Sport_inside.
Обновлено в 04:33
Общество

Российская заведующая детсадом уволилась из-за видео со стриптизом

В Сургуте заведующая детсадом уволилась после появившегося в сети видео со стриптизом на праздничном представлении.
Обновлено в 05:53
Общество

Правительство внесло законопроект о продлении «дачной амнистии»

Правительство внесло в Госдуму свой вариант законопроекта о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 04:51
Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
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