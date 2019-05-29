На бывшем заводе Порошенко загорелся корабльRT на русском 07:31

с чего всё началось

Пожар возник на корабле на судостроительном заводе «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщила спикер киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.

Экономика Подмосковье планирует заключить на ПМЭФ 40 соглашений на 300 млрд рублей Власти Московской области планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) около 40 соглашений на сумму более 300 миллиардов рублей, сказал журналистам зампредседателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Политика Комитет Рады поддержал отставку Гройсмана Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра.

ЖКХ Целый город остался без горячей воды из-за долгов перед «Газпромом» В Ленинградской области 75 тысяч жителей Всеволожска остались без горячей воды из-за долгов управляющих компаний перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Политика Захарова потребовала немецкие СМИ объясниться за скандал с россиянкой Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала германские СМИ объяснить ситуацию с видео, спровоцировавшем политический скандал в Австрии.

Происшествия Врач заявил о переводе в Белград раненого российского сотрудника ООН Сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник в ходе операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения, сообщил РИА Новости замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек.

Происшествия «Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения «Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.

Гаджеты Redmi K20 и Redmi K20 Pro получили разные датчики изображения Формально, да, в обоих смартфонах используются датчики изображения одинакового разрешения и те же самые объективы.

Происшествия Во Львове неизвестные взяли штурмом здание горсовета Во Львове утром 29 мая неизвестные «активисты» выломали дверь городской ратуши, где проходило заседание львовского горсовета, и ворвались внутрь.

Происшествия Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.

Хоккей Сборная Финляндии сломала кубок чемпионата мира Финские хоккеисты, победившие на чемпионате мира в Словении, повредили кубок чемпионов.

Здоровье Глава Россельхознадзора опасается передела мясного рынка Африканская чума свиней (АЧС) в Китае может вызвать передел всего мясного рынка, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 29 мая на прошедшем в Буэнос-Айресе заседании российско-аргентинской межправительственной комиссии.

Футбол ФК «Чертаново» сыграет против сборной России основным составом Выступающий в первенстве Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) клуб "Чертаново" выставит основной состав на товарищеский матч против сборной России.

Шоу-бизнес У Олега Меньшикова отбирают квартиру Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.

Транспорт Работы по интеграции МЦК и радиальных ж/д направлений завершатся ко Дню города Программу интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги правительство Москвы и ОАО "РЖД" реализуют с 2016 года.

Энергетика «Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».

Происшествия В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины российскому хоккеисту Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства россиянину Александру Костикову, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией.

Происшествия Рейс из Челябинска в Анталью задержали из-за поломки самолета Чартерный рейс WZ 4009 должен был вылететь в 2.20. Однако посадку на самолет A321 перенесли.

Политика Эгилс Левитс стал президентом Латвии По данным агентства, сейм Латвии избрал Левитса президентом страны на внеочередном заседании.

Шоу-бизнес Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.

Общество Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.

Авто Hyundai Creta нового поколения засветился на тестах без камуфляжа Кроссовер Creta или, как называют его в некоторых странах, ix25 фотошпионы поймали на дорогах Южной Кореи.