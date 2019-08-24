Происшествия
На двух свадьбах в Якутске отравились 36 человекГазета.Ru 05:39
В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах одной сети. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора, передает РИА "Новости". По информации ведомства, все отравившиеся употребляли пищу из ресторанах одной сети.
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33 человека отравились в ресторанах «Белые ночи» и «София» в Якутске
YakutiaMedia.ru23 августа в 20:00
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