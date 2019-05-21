Транспорт
На двух линиях московского метро остановилось движение поездовРИА Новости вчера в 12:31
На Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" отсутствует движение поездов, сообщает пресс-служба столичной подземки.
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