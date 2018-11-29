Наука

На древнем кольце нашли имя Понтия Пилата
Москва 24
10:49

Ученым из Израиля удалось расшифровать надпись на древнем кольце, которое было найдено вблизи Вифлеема. Специалисты полагают, что уникальное украшение принадлежало Понтию Пилату, римскому наместнику, приказавшему распять Иисуса Христа.
Москва 2410:49

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Ученые обнаружили кольцо римского правителя времён Иисуса Понтия Пилата

OAnews04:04

Израильские ученые обнаружили на древнем кольце имя Понтия Пилата

РИА Новости06:37

СМИ: Обнаружено кольцо Понтия Пилата

RT на русском06:40

Найденный полвека назад при раскопках Иродеона артефакт оказался кольцом Пилата

Вести.Ru07:05

Израильские ученые нашли кольцо Понтия Пилата

Актуальные Новости07:21

Ученые в Израиле сообщили об обнаружении кольца Понтия Пилата

Известия10:03

Археологи показали кольцо, принадлежавшее Понтию Пилату

Российская газета07:52
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено в 13:29, Ашберн
Наука

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