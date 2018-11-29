Наука
На древнем кольце нашли имя Понтия Пилата
На древнем кольце нашли имя Понтия ПилатаМосква 2410:49
Ученым из Израиля удалось расшифровать надпись на древнем кольце, которое было найдено вблизи Вифлеема. Специалисты полагают, что уникальное украшение принадлежало Понтию Пилату, римскому наместнику, приказавшему распять Иисуса Христа.
Москва 2410:49
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Наука
Искусственную мини-плаценту вырастили в лаборатории
Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) создали искусственную и функциональную мини-плаценту человека при помощи трофобластов.
Обновлено в 13:16
Наука
В Китае ожидают рождения третьего генно-модифицированного ребенка
Китайский ученый Jiankui He (Цзянькуй Хэ), который утверждает, что отредактировал гены детей-близнецов, впервые публично рассказал о своих исследованиях сегодня (28 ноября) в Гонконге на втором международном саммите по редактированию генома человека.
Обновлено в 09:45
Наука
Физики показали пучок мощнейшего лазера на свободных электронах XFEL
Опубликованы первые фотографии пучка рентгеновского излучения установки XFEL — международного сверхмощного рентгеновского лазера на свободных электронах в Гамбурге, который построен с участием России.
Обновлено вчера в 12:31
Наука
Создана ИИ-система печати точных копий шедевров живописи
Технология печати картин, основанная на 3D-принтере и приближенных к искусственному интеллекту алгоритмах, позволяет получать точные копии признанных шедевров живописи.
Обновлено в 12:57
Наука
Датчики в волокнах эластомера укажут на деформацию мягких роботов
Инженеры давно задумались над концепцией мягких роботов. Эластичное покрытие позволит им взаимодействовать с людьми без вреда для последних.
Обновлено в 07:12
Наука
Как усовершенствованные атомные часы помогут в поиске тёмной материи
Учёные намерены использовать усовершенствованный прибор для проверки общей теории относительности, а также поиска гравитационных волн и следов тёмной материи.
Обновлено в 12:23
Наука
В продаже появится лекарство от разных видов рака
Лекарство под названием Vitrakvi, способное вылечить разные виды рака, скоро появится в продаже.
Обновлено в 12:26
Наука
Ученые придумали, как сделать предметы невидимыми
Ученые из Испании придумали методику, позволяющую делать предметы невидимыми.
Обновлено в 06:07
Наука
Ученые выяснили, почему на ладонях и ступнях нет волос
Ученые из Университета Пенсильвании в США сделали заявление, что им удалось выяснить, почему на ладонях и ступнях у людей нет волос.
Обновлено в 13:09
Наука
Российские ученые создали сердечную ткань для тестирования лекарств
Ученые из Московского физико-технического института (МФТИ) и Института цитологии и генетики СО РАН разработали технологию, которая поможет в тестировании новых препаратов для лечения сердечных заболеваний.
Обновлено вчера в 05:17
Наука
Ученые: Неандертальцы неоднократно скрещивались с древними людьми
Ученые из Университета Темпла заявили, что неандертальцы неоднократно скрещивались с древними людьми.
Обновлено в 08:19
Наука
Чемпионат «чатботов» устроят ученые из МФТИ и сотрудники Facebook
Научные сотрудники Московского физико-технического института объединятся с представителями компании Facebook ради проведения чемпионата для систем искусственного интеллекта, которые умеют вести осмысленную беседу.
Обновлено 27 ноября в 13:01
Наука
Создана ловушка для перемещения физических объектов с помощью света
Оказывается, основные принципы передвижения малых объектов (клеток, молекул и других частиц микроразмеров) при помощи световых лучей были сформулированы еще 1970 году, но лишь недавно были созданы установки, имеющие даже еще больший функционал.
Обновлено в 09:01
Наука
Новый суперконтинент появится на Земле через 200 млн лет
Обновлено в 10:57
Наука
Ученые впервые нашли пчелу, родившуюся от двух отцов без матери
Обновлено в 10:04