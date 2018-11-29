Израильские ученые расшифровали надпись на древнем кольце, найденном на раскопках еще в середине ХХ века – там оказалось имя Понтия Пилата, сообщает академический журнал Общества исследования Израиля. Украшение из медного сплава датируется первым веком нашей эры.

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