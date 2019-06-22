Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроковRT на русском вчера в 18:30
По итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было выбрано рекордное количество российских хоккеистов с 2003 года. По итогам драфта-2019 команды НХЛ выбрали 28 российских хоккеистов.
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Почти 30 русских на драфте НХЛ, шведы и финны – позади. Это круто или нет?
Спорт-Экспрессвчера в 19:04
Драфт НХЛ-2019. «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца
Sports.ruвчера в 16:55
В 5-м и 6-м раундах драфта НХЛ выбрали 8 россиян, один стал игроком финалиста плей-офф
Sport24.ruвчера в 17:22
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 02:35, Вашингтон
Политика
В Грузии отреагировали на решение России о запрете авиасообщения
Грузинское руководство детально изучает решение российских властей о временной приостановке прямого авиасообщения между странами, заявил РИА Новости спецпредставитель премьера Грузии по связям с Россией Зураб Абашидзе.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье
В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
Появилось видео с места ликвидации боевиков ИГ в Дагестане
В сети появилось видео с места ликвидации сторонников террористической группировки "Исламское государство" в Дагестане.
Обновлено вчера в 19:05
Космос
Россия прирастает новыми островами в Арктике
Пять новых островов нанесут на карту Арктики гидрографы Северного флота после экспедиции 2019 года.
Обновлено вчера в 08:12
Футбол
Футболист Алвес объявил об уходе из ПСЖ
Бразильский защитник Дани Алвес объявил о своем уходе из французского "Пари Сен-Жермен".
Обновлено в 02:18
Общество
Москвичка стала единственной стобалльницей на ЕГЭ по китайскому
Единственной школьницей в России, получившей 100 баллов на Единой государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку, стала москвичка Анастасия Андрюнина.
Обновлено в 02:27
Политика
Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно
В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Единоборства
Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6
Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа
Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Общество
Жительница Первоуральска показала декорации к «Угрюм-реке». И возмутилась из-за мусорящих туристов
Жительница Первоуральска Мария Канчер показала декорации для сериала по роману Вячеслава Шишкова «Угрюм-река», которые установили в деревне Каменке на берегу Чусовой.
Обновлено в 02:05
Политика
Глава Ростуризма спрогнозировала ситуацию с турпотоком в Грузию
Турпоток из России в Грузию может снизиться на 60-70 процентов, считает глава Ростуризма Зарина Догузова.
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Малышева назвала лучшую в мире диету
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило потери СССР при освобождении Польши
Минобороны РФ рассекретило все основные документы о военных операциях в годы ВОВ.
Обновлено вчера в 13:55
Космос
Американский продюсер сообщил о фальсификации полета США на Луну
Соединенные Штаты Америки могли сфальсифицировать высадку людей на Луну в 1969 году.
Обновлено вчера в 08:08
Экономика
Джаред Кушнер раскрыл детали плана Трампа по Ближнему Востоку
Экономический план администрации Трампа на Ближнем Востоке предполагает вложений на 50 млрд долларов.
Обновлено вчера в 13:10
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено 21 июня в 16:07
Происшествия
Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен
Обновлено в 00:41
Космос
SpaceX запустит в космос останки 152 покойников
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Соловьев назвал цинизмом заявление Зеленского о мире
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о мире и назвал его циничным.
Обновлено в 00:03
Общество
Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Экономика
В Georgian Airways заявили об отсутствии долгов перед Россией
Основатель Georgian Airways Тамаз Гаяшвили прокомментировал заявление российского Минтранса о задолженности Грузии за аэронавигационную деятельность.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Петербурге пес спас новорожденную девочку
В Петербурге пес спас оставленную матерью новорожденную девочку. Об этом сообщил телеканал "Вести".
Обновлено вчера в 15:38
Армия и оружие
Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
WSJ: советники Трампа призывали его нанести удар по Ирану
Советники президент США Дональда Трампа пытались уговорить американского лидера нанести точечные удары по Ирану.
Обновлено в 00:51
Общество
Видео: в Китае оползень смел с лица Земли автостоянку с десятками машин
В Китае сошедший с горы оползень смыл импровизированную автостоянку с несколькими десятками машин, малотоннажных грузовиков и мотоциклов, не обращая внимания на легонький заборчик и запрещающие знаки.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью
"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Космос
Ученые: Далекая экзопланета создает странные узоры в пыли вокруг своей молодой звезды
Обновлено в 01:55
Политика
Зеленский призвал не делать войну «обычным явлением»
Новоизбранный глава Украины Владимир Зеленский заявил, что нужно сделать всевозможное для того, чтобы война не стала привычным делом для следующих поколений, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 13:00