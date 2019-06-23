Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроковRT на русском 18:30

По итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) были выбрано рекордное количество российских хоккеистов с 2003-го года. По итогам драфта-2019 команды НХЛ выбрали 28 российских хоккеистов.
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28 россиян выбраны на драфте НХЛ — 2019. Это лучший результат с 2003 года

Чемпионат17:42

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

RT на русском18:30

Драфт НХЛ-2019. «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца

Sports.ru16:55

В 5-м и 6-м раундах драфта НХЛ выбрали 8 россиян, один стал игроком финалиста плей-офф

Sport24.ru17:22

Пятеро российских хоккеистов выбраны в четвёртом раунде драфта НХЛ

Sport.ru16:14

Восемь россиян выбраны в 5-м и 6-м раундах драфта НХЛ

Матч ТВ17:52

Почти 30 русских на драфте НХЛ, шведы и финны – позади. Это круто или нет?

Спорт-Экспресс19:04
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Происшествия

Трое человек погибли в ДТП на Яблоновом хребте

Обновлено в 10:32
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию этапа «Формулы-1» во Франции

Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Франции.
Обновлено в 10:28
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено в 14:56
Политика

Член СПЧ призвал Грузию извиниться перед Россией

Ранее, как писал News.ru, о своей встревоженности ситуацией сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, а о необходимости извинений со стороны Грузии заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, действия которого стали формальным поводом для агрессивного поведения лидеров оппозиции и радикалов.
Обновлено в 10:03
Политика

Жителям России запретили летать в Грузию

Как сообщают РИА Новости, указ о запрете авиарейсов в Грузию для российских перевозчиков подписал накануне президент страны Владимир Путин.
Обновлено в 00:25
Политика

Ким Чен Ын получил личное письмо от Трампа

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын получил личное письмо от президента США Дональда Трампа, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Обновлено в 17:42
Здоровье

Путёвка на воды. Почему число пациентов санаториев уменьшилось в 10 раз?

В СССР путёвку в санаторий можно было получить относительно просто. Их посещали ежегодно 60 млн человек, сегодня – 6 млн.
Обновлено в 17:05
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин признался, что был влюблен в Ларису Копенкину

Женщина была на 28 лет старше его.
Обновлено в 06:53
Музыка

Американский хореограф обвинила Загитову в плагиате

Обновлено в 17:41
Политика

Зурабишвили заявила, что туристы из России должны приезжать в Грузию

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией.
Обновлено в 18:33
Футбол

Дрогба: «Лэмпард подходит на должность главного тренера „Челси“»

Бывший лидер лондонского "Челси" Дидье Дрогба в своём инстаграме признался, что его бывший партнёр по клубу Фрэнк Лэмпард действительно ведёт переговоры с руководством аристократов о том, чтобы возглавить тренерский мостик "синих".
Обновлено в 16:00
Происшествия

В Тверской области катер врезался в берег

Обновлено в 17:08
Политика

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Обновлено в 20:26
Политика

На съемочную группу телеканала «Россия 24» напали в Тбилиси

Националисты в Тбилиси попытались избить корреспондента и оператора телеканала «Россия 24».
Обновлено в 09:13
Технологии

Российские туристы рассказали о неудобстве пользования междугородними автобусами

Больше половины российских туристов сообщили о том, что их не устраивает билетная система в автобусах междугороднего сообщения.
Обновлено в 09:57
Хоккей

НХЛ повысила потолок зарплат до $ 81,5 млн

Национальная хоккейная лига увеличила потолок зарплат. В следующем сезоне он составит $ 81,5 млн, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 19:26
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 13:52
Общество

Японские авиакомпании изменили маршруты из-за извержения на Курилах

Авиакомпании Японии изменили маршруты своих полетов в связи с извержением вулкана Райкоке на Курильских островах, сообщает NHK.
Обновлено в 11:30
Авто

УАЗ показал неизвестные версии «Хантера»

Baijah Taigah выпускались в самых разных исполнениях: от хорошо знакомой нам экспедиционной версии до кабриолета и даже специальной модификации для нужд миротворцев ООН.
Обновлено в 14:38
Путешествия

Сочи готов принять туристов, которые не поедут в Грузию

Сочи готов к приему туристов, которые вместо Грузии могут приехать на Черноморское побережье России.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Пес спас новорожденную девочку в Санкт-Петербурге

Пес спас новорожденного ребенка в Санкт-Петербурге после того, как девочку оставила мать.
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес

Алибасов плюнул в лицо Малахову в эфире «России 1»

Обновлено в 11:36
Музыка

Музыканты потребовали 100 млн у Universal Music Group из‐за пожара

Истцы требуют более 100 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено в 18:42
Происшествия

Полиция Британии проверила сообщения о криках в доме Бориса Джонсона

Сотрудники правоохранительных органов Великобритании проверили сообщения о женских криках, которые, как утверждают СМИ, доносились из расположенного на юге Лондона дома кандидата на пост премьер-министра королевства Бориса Джонсона.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Дагестане ликвидировали двух боевиков ИГ

Обновлено в 18:03
Политика

Саакашвили обвинил россиян в наглости из-за ситуации в Грузии

Комментируя приостановку пассажирского авиасообщения между Грузией и РФ, Саакашвили призвал украинских граждан чаще посещать южнокавказскую страну вместо россиян.
Обновлено в 19:58
Футбол

Рашид Рахимов: «Положительный результат – это всегда хорошо»

Главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов прокомментировал победу в товарищеском матче над "Види" (2:1).
Обновлено в 17:36
Армия и оружие

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп не отменял своего приказа о нанесении авиаудара по Ирану, а лишь приостановил его действие на данном этапе.
Обновлено в 19:38
Политика

Путин не планирует отдавать Курилы

Власти России планируют заняться развитием Дальнего Востока и, в частности, Южных Курил, заявил президент Владимир Путин в программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия-1».
Обновлено в 05:09
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