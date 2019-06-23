На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроковRT на русском 18:30

По итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) были выбрано рекордное количество российских хоккеистов с 2003-го года. По итогам драфта-2019 команды НХЛ выбрали 28 российских хоккеистов.

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

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