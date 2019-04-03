Экономика

На дороги регионам дали еще 70 млрд рублейВедомости вчера в 16:26

Больше всего – более 30 млрд руб. – до 2021 г. получит Самарская область на строительство моста через Волгу с обходом Тольятти. «Уверены, что мост будет построен, есть поручение президента», – сказал «Ведомостям» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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На дороги регионам дали еще 70 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:26

Самарской области дают 30 млрд на мост через Волгу и дорогу вокруг Тольятти

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Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу

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СитиТрафиквчера в 00:57

Правительство РФ выделило почти 31 млрд руб. на Климовский мост

Волга Ньюсвчера в 01:35
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Футбол

Супруга Кокорина назвала судебное разбирательство адом

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Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона

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Актриса подчеркнула, что никакие проекты от стрим-сервисов не сравнятся с возможностью посмотреть фильмы на экранах кинотеатров, и с улыбкой добавила: «Мне нравится Netflix, но к чёрту Netflix».
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В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
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Авто

Продажи «АвтоВАЗа» в марте в РФ выросли на 10,1%

Обновлено в 02:07
Экономика

«Газпром» поможет локализовать производство для СПГ и шельфа

Локализация оборудования, которое не производилось в России и требуется для обеспечения деятельности «Газпрома», является важным направлением работы, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
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Экономика

Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн

Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
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На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам

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Текслер заявил об увеличении финансирования строительства дорог

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Политика

Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе

Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере сообщил о том, что согласен на те условия проведения дебатов перед вторым туром выборов главы государства, которые выдвинул его конкурент, лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:29
Общество

В Роскачестве изучили 15 марок филе минтая

Эксперты Роскачества проверили 15 популярных марок филе минтая, представленных на отечественном рынке, по 35 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 01:33
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Политика

Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского

Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине

Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Общество

Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома

Обновлено вчера в 19:41
Происшествия

Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии

Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
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Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась в Сети до анонса

Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
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Конор Макгрегор передумал уходить

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
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В Энгельсе два человека пострадали в аварии с маршруткой

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Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
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Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой

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Космос

Спутник системы ГЛОНАСС вывели на техобслуживание

Космический аппарат был запущен 24 марта 2014 года, в апреле его уже ввели в систему ГЛОНАСС.
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Энергетика

Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
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Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

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Политика

В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»

В Сети появились кадры с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также ее сослуживца Александра Милютина.
Обновлено вчера в 17:30
Политика

Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах

Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
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