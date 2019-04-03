Экономика
На дороги регионам дали еще 70 млрд рублейВедомости вчера в 16:26
Больше всего – более 30 млрд руб. – до 2021 г. получит Самарская область на строительство моста через Волгу с обходом Тольятти. «Уверены, что мост будет построен, есть поручение президента», – сказал «Ведомостям» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Самарской области дают 30 млрд на мост через Волгу и дорогу вокруг Тольятти
Евразия Dailyвчера в 10:55
Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу
Интерфакс - Россиявчера в 02:39
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Футбол
Супруга Кокорина назвала судебное разбирательство адом
Обновлено в 02:05
Экономика
Зарплаты россиян предложили переводить по номеру телефона
Трудовой кодекс России уже предусматривает право работника получать зарплату на счет в банке по своему выбору, а не на выбранный работодателем в рамках зарплатного проекта.
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Гигантский водяной смерч распугал туристов на Канарских островах
На Канарских островах туристы едва избежали встречи с гигантским водяным смерчем.
Обновлено вчера в 21:32
Кино
«К чёрту Netflix»: Хелен Миррен выступила против стриминговых сервисов
Актриса подчеркнула, что никакие проекты от стрим-сервисов не сравнятся с возможностью посмотреть фильмы на экранах кинотеатров, и с улыбкой добавила: «Мне нравится Netflix, но к чёрту Netflix».
Обновлено вчера в 07:02
Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в марте в РФ выросли на 10,1%
Обновлено в 02:07
Экономика
«Газпром» поможет локализовать производство для СПГ и шельфа
Локализация оборудования, которое не производилось в России и требуется для обеспечения деятельности «Газпрома», является важным направлением работы, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 00:31
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34
Театры
На спектакле в Петербурге актриса дала пощечины зрительницам
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере сообщил о том, что согласен на те условия проведения дебатов перед вторым туром выборов главы государства, которые выдвинул его конкурент, лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:29
Общество
В Роскачестве изучили 15 марок филе минтая
Эксперты Роскачества проверили 15 популярных марок филе минтая, представленных на отечественном рынке, по 35 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 01:33
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:46
Политика
Евросоюз сомневается в проевропейском курсе Зеленского
Как сообщает The Wall Street Journal, в руководстве Евросоюзе нет единодушной уверенности в том, что в случае победы на выборах президента Украины Владимира Зеленского его команда продолжит проевропейский вектор развития Незалежной.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
ВЦИОМ сообщил о симпатиях россиян к фаворитам выборов на Украине
Треть россиян (31%) призналась в симпатиях к победителю первого тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 01:27
Общество
Власти приказали односельчанам Кадырова разобрать свои дома
Обновлено вчера в 19:41
Происшествия
Названа возможная причина крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии
Причиной крушения самолета Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии, могло стать столкновение с птицей или другим объектом.
Обновлено в 01:26
Гаджеты
Реклама «спортивных AirPods» от Apple появилась в Сети до анонса
Обновлено вчера в 17:42
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Энгельсе два человека пострадали в аварии с маршруткой
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Общество
Заслуженный врач России потребовал извинений от Малышевой
Обновлено вчера в 22:46
Космос
Спутник системы ГЛОНАСС вывели на техобслуживание
Космический аппарат был запущен 24 марта 2014 года, в апреле его уже ввели в систему ГЛОНАСС.
Обновлено 01 апреля в 02:35
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста
В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено вчера в 18:52
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»
В Сети появились кадры с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также ее сослуживца Александра Милютина.
Обновлено вчера в 17:30
Политика
Япония выразила протест из-за учебных стрельб России на Курилах
Правительство Японии выразило протест России в связи с проведением российскими военнослужащими серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 02:10