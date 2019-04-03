Транспорт
На дороги регионам дали еще 70 млрд рублейВедомости 16:26
Больше всего – более 30 млрд руб. – до 2021 г. получит Самарская область на строительство моста через Волгу с обходом Тольятти. «Уверены, что мост будет построен, есть поручение президента», – сказал «Ведомостям» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
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Самарская область получит из бюджета почти 31 млрд руб на строительство моста через Волгу
Интерфакс - Россия02:39
Новый проект волгоградского моста разработают за 37,5 млн рублей
НовостиВолгограда.ру01 апреля в 02:31
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:37, Ашберн
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В США заявили, что РФ нарастила арсенал тактического ядерного оружия
Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд сообщил, что Россия существенно нарастила свой арсенал тактического ядерного оружия.
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В сети появились фото с места гибели пулемётчицы ВСУ с позывным Ведьма
На странице фонда «Вернись живым» в социальной сети Facebook появились фото с места гибели пулемётчицы Вооружённых сил Украины Яны Червоной с позывным Ведьма, а также её сослуживца Александра Милютина.
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Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
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В WhatsApp разрешили отклонять приглашения в группы
В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, которая позволяет отклонять приглашения в группы.
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Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви
Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
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Игорь Никитин: «ЦСКА не успевает учить правила. Они разные для разных команд»
"Не успеваем учить правила, совершенно разные для разных команд".
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Один участок в Киевской области не передал Центральной избирательной комиссии Украины данные протокола в электронном виде о результатах голосования.
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Совладелец S7 погибла в результате крушения – экспертиза
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На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
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