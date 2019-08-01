Общество
АиФ ВладивостокНа дорогах Владивостока устраняют подтопления
Рабочие подняли решетки ливневой канализации, и вода смогла уйти с дорог в коллекторы. Дорожные службы Владивостока продолжают ликвидировать последствия стихии, которая обрушилась сегодня на город.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:08, Ашберн
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
Российская газета 03:45
Гаджеты
Дизайн умного телевизора Redmi TV подтвержден
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке официальный рекламный постер нового умного телевизора Redmi TV.
iXBT.com 01:56
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Фигурное катание
Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020
Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.
ТАСС 04:13
Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа.
За рулем Кубань 02:05
Космос
Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике
Наблюдения за пульсаром PSR B0540-69 в галактике Большое Магелланово облако с помощью нескольких обсерваторий показали, что окружающая его туманность пульсарного ветра постепенно стала увеличивать свою яркость в рентгеновском диапазоне после того, как он в 2011 году испытал внезапное увеличение темпа торможения вращения.
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Происшествия
В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим
Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.
Российская газета 02:37
Армия и оружие
САА под прикрытием ВКС РФ атакует ключевой горный город в Латакии
ФАН 25 августа в 12:39
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Футбол
«Краснодар» сегодня сыграет решающий матч с «Олимпиакосом»
Московский Комсомолец 02:04
Общество
Россияне смогут обжаловать штрафы и оформить пенсию онлайн
На портале госуслуг появились прототипы еще пяти суперсервисов: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека".
Российская газета 01:39
Политика
На Украину прибыл советник президента США Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.
РБК 05:48
Космос
Роскосмос начал подготовку к полету на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» начала подготовку к полету на Луну.
Твой Иркутск 00:30
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки
Стоит отметить, что на борту "Союза" находился первый российский человекоподобный робот "Федор" и стыковка произошла со второй попытки.
В городе R 00:36
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.
РБК 02:50
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 07:52
Политика
Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям.
РБК 03:56
Транспорт
Медведев назвал низким качество региональных дорог в России
Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что качество региональных дорог в стране очень низкое.
iReactor 05:26
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи
Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.
Газета.Ru 05:18
Политика
В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM вчера в 07:38
Здоровье
Укус комара стал причиной остановки сердца у женщины
Вечерняя Москва вчера в 22:37
Музыка
Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт
Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.
Комсомольская правда 03:38
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Происшествия
В Симферополе крымскотатарского активиста Эдема Бекирова отпустили из СИЗО
Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, обвиняемому в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов, и отпустил его из СИЗО под обязательство о явке на судебный процесс.
Новая газета 05:11