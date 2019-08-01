Рабочие подняли решетки ливневой канализации, и вода смогла уйти с дорог в коллекторы. Дорожные службы Владивостока продолжают ликвидировать последствия стихии, которая обрушилась сегодня на город.

Гаджеты Дизайн умного телевизора Redmi TV подтвержден Индийский сетевой информатор Мукул Шарма (Mukul Sharma) опубликовал на своей страничке официальный рекламный постер нового умного телевизора Redmi TV.

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Фигурное катание Фигуристка Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде-2020 Российская фигуристка Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Космос Зафиксировано увеличение яркости окружения звезды в соседней галактике Наблюдения за пульсаром PSR B0540-69 в галактике Большое Магелланово облако с помощью нескольких обсерваторий показали, что окружающая его туманность пульсарного ветра постепенно стала увеличивать свою яркость в рентгеновском диапазоне после того, как он в 2011 году испытал внезапное увеличение темпа торможения вращения.

Происшествия В Томске получил гражданство мужчина, 13 лет считавшийся умершим Томские полицейские помогли мужчине получить паспорт гражданина РФ и аннулировать недостоверную запись о его гибели тринадцать лет назад.

Игры Состоялся запуск World of Warcraft Classic Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.

Общество Россияне смогут обжаловать штрафы и оформить пенсию онлайн На портале госуслуг появились прототипы еще пяти суперсервисов: "Обжалование штрафов онлайн", "Правосудие онлайн", "Подача заявлений в правоохранительные органы", "Пенсия онлайн" и "Утрата близкого человека".

Политика На Украину прибыл советник президента США Болтон Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев.

Космос «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки Стоит отметить, что на борту "Союза" находился первый российский человекоподобный робот "Федор" и стыковка произошла со второй попытки.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке Несколько участков дорог оказались подтоплено. В Сети появилось видео схода одного из потоков селя.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Политика Захарова раскритиковала отношение G7 к либеральным ценностям Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отношение стран G7 к либеральным ценностям.

Транспорт Медведев назвал низким качество региональных дорог в России Глава Кабинета министров Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что качество региональных дорог в стране очень низкое.

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Происшествия ЕСПЧ обязал выплатить родным Магнитского €34 тысячи Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил выплатить родственникам аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского € 34 тысячи в качестве моральной компенсации, передает РИА "Новости" Уточняется, что суд решил, что условия его содержания под стражей подпадают под статью Конвенции, запрещающую пытки.

Политика В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.

Музыка Главную награду MTV Video Music Awards 2019 получила Тейлор Свифт Главный приз в номинации «Видео года» получила поп-звезда Тейлор Свифт с клипом на композицию You Need To Calm Down.