Общество

АиФ ВладивостокАиФ ВладивостокНа дорогах Владивостока устраняют подтопления

Рабочие подняли решетки ливневой канализации, и вода смогла уйти с дорог в коллекторы. Дорожные службы Владивостока продолжают ликвидировать последствия стихии, которая обрушилась сегодня на город.
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На дорогах Владивостока устраняют подтопления

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