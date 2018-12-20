Транспорт
В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре. Предполагается, что мера удержит водителей от выезда на встречку за счет тряски автомобиля на модернизированных участках.
Известиявчера в 17:48
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с чего всё началось
В 2019 году на федеральных трассах появятся пилотные участки с шумовой разметкой на разделительных полосах, сообщили «Известиям» в Росавтодоре. На таких участках машины начнет трясти, и водители поостерегутся выезжать на встречку.Известиявчера в 16:01
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