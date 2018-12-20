Транспорт
В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре. Предполагается, что мера удержит водителей от выезда на встречку за счет тряски автомобиля на модернизированных участках.
Известиявчера в 17:48
Оценить
с чего всё началось
В 2019 году на федеральных трассах появятся пилотные участки с шумовой разметкой на разделительных полосах, сообщили «Известиям» в Росавтодоре. На таких участках машины начнет трясти, и водители поостерегутся выезжать на встречку.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
Транспорт
В ГИБДД рассказали, каким будет новый экзамен на водительские права
Обновлено вчера в 06:40
Транспорт
Машины такси без спецполиса ОСАГО не смогут работать в Москве
Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии в Москве.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт
Станция метро «Беломорская» открывается для пассажиров в четверг
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что северным участком "зеленой" ветки метро будут пользоваться более 260 тыс. человек в сутки.
Обновлено в 00:37
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о серьезных пробках на дорогах
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных автовладельцев о том, что снегопад и гололед так или иначе приведут к многокилометровым пробкам на дорогах.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт
С 1 января подорожает проезд в пригородных электричках
«С 1 января 2019 года стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области – 23 рубля», — рассказали в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.
Обновлено вчера в 06:10
Транспорт
Две станции БКЛ метро в Москве закроют для пассажиров 23 декабря
Пассажиры смогут пользоваться станциями метро «Полежаевская» и «Динамо», станцией «Хорошево» МЦК, кроме того, для удобства пассажиров будет запущен бесплатный автобус «КМ» с остановками у временно закрытых станций.
Обновлено вчера в 10:57
Транспорт
Информационные указатели заменили на станциях зеленой ветки метро
В четверг, 20 декабря, пресс-служба Московского метрополитена сообщила о том, что на станциях Замоскворецкой линии были заменены информационные указатели о направлении поездов.
Обновлено вчера в 23:48
Транспорт
Забег Дедов Морозов ограничит движение транспорта в центре Петербурга
Обновлено вчера в 12:47
Транспорт
В Кузбассе резко подорожал проезд в общественном транспорте
С 20 декабря 2018 года в Кемеровской области подорожал проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 21:40
Транспорт
В Екатеринбурге запретят остановку еще на 14 участках дорог
В начале 2019 года знак "Остановка запрещена" появится еще на ряде улиц уральской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт
Администрация Уральска прокомментировала забастовку водителей
Новое руководство ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» в Уральске ведет работы по искоренению грубых нарушений правил перевозок пассажиров, что вызывает недовольство водителей, заявил 19 декабря пресс-секретарь акима (мэра) Уральска Арсен Губашев, сообщает новостной портал Западного Казахстана «Мой город».
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт
В Иркутске могут сделать двустороннее движение на улице Джамбула
Калинина рассказала, что улица Джамбула в Иркутске является одним из самых сложных мест на дорогах в городе.
Обновлено вчера в 20:39
Транспорт
Трассу Екатеринбург — Тюмень закроют на пять ночей
Обновлено вчера в 06:46
Транспорт
В Красноярске подорожала услуга «Делимобиля»
Услуга каршеринга появилась в России еще в 2015 году, однако в Красноярске запуск сервиса прошел только осенью, в 2018.
Обновлено в 00:22
Транспорт
Дай пять!
По достоинству пятью лучшими завершенными стройками-2018 признаны следующие.
Обновлено вчера в 11:31