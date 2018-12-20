Транспорт

На российских дорогах появится шумовая разметка
Известия
вчера в 17:48

В 2019 году на разделительных полосах федеральных трасс появится шумовая разметка, рассказали «Известиям» в Росавтодоре. Предполагается, что мера удержит водителей от выезда на встречку за счет тряски автомобиля на модернизированных участках.
Известиявчера в 17:48
с чего всё началось

Выдающийся шум: на трассах появится чувствительная разметка

В 2019 году на федеральных трассах появятся пилотные участки с шумовой разметкой на разделительных полосах, сообщили «Известиям» в Росавтодоре. На таких участках машины начнет трясти, и водители поостерегутся выезжать на встречку.
Известиявчера в 16:01

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СМИ: шумовая разметка появится в России в 2019 году

Газета.Ru00:21

«Известия»: пилотные участки с шумовой разметкой протестируют в 2019 году

ТАССвчера в 21:43

На федеральной трассе «Урал» испытают разметку, от которой автомобили трясет

URA.Ruвчера в 19:42

В России на федеральных трассах появится шумовая разметка

Life.ruвчера в 19:02

Шумовая разметка появится на федеральных трассах в 2019 году

Вечерняя Москвавчера в 18:14

На российских дорогах появится шумовая разметка

Известиявчера в 17:48

Шумовая разметка убережет российских водителей от выезда на встречную полосу

РЕН ТВвчера в 16:30
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Транспорт

В ГИБДД рассказали, каким будет новый экзамен на водительские права

Обновлено вчера в 06:40
Транспорт

Машины такси без спецполиса ОСАГО не смогут работать в Москве

Машины такси без специального полиса ОСАГО не смогут выходить на линии в Москве.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт

Станция метро «Беломорская» открывается для пассажиров в четверг

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что северным участком "зеленой" ветки метро будут пользоваться более 260 тыс. человек в сутки.
Обновлено в 00:37
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о серьезных пробках на дорогах

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил столичных автовладельцев о том, что снегопад и гололед так или иначе приведут к многокилометровым пробкам на дорогах.
Обновлено вчера в 09:04
Транспорт

С 1 января подорожает проезд в пригородных электричках

«С 1 января 2019 года стоимость проезда в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы составит 36 рублей, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области – 23 рубля», — рассказали в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.
Обновлено вчера в 06:10
Транспорт

Две станции БКЛ метро в Москве закроют для пассажиров 23 декабря

Пассажиры смогут пользоваться станциями метро «Полежаевская» и «Динамо», станцией «Хорошево» МЦК, кроме того, для удобства пассажиров будет запущен бесплатный автобус «КМ» с остановками у временно закрытых станций.
Обновлено вчера в 10:57
Транспорт

Информационные указатели заменили на станциях зеленой ветки метро

В четверг, 20 декабря, пресс-служба Московского метрополитена сообщила о том, что на станциях Замоскворецкой линии были заменены информационные указатели о направлении поездов.
Обновлено вчера в 23:48
Транспорт

Забег Дедов Морозов ограничит движение транспорта в центре Петербурга

Обновлено вчера в 12:47
Транспорт

В Кузбассе резко подорожал проезд в общественном транспорте

С 20 декабря 2018 года в Кемеровской области подорожал проезд в общественном транспорте.
Обновлено вчера в 21:40
Транспорт

В Екатеринбурге запретят остановку еще на 14 участках дорог

В начале 2019 года знак "Остановка запрещена" появится еще на ряде улиц уральской столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 23:58
Транспорт

Администрация Уральска прокомментировала забастовку водителей

Новое руководство ТОО «Западно-Казахстанский автобусный парк» в Уральске ведет работы по искоренению грубых нарушений правил перевозок пассажиров, что вызывает недовольство водителей, заявил 19 декабря пресс-секретарь акима (мэра) Уральска Арсен Губашев, сообщает новостной портал Западного Казахстана «Мой город».
Обновлено вчера в 23:51
Транспорт

В Иркутске могут сделать двустороннее движение на улице Джамбула

Калинина рассказала, что улица Джамбула в Иркутске является одним из самых сложных мест на дорогах в городе.
Обновлено вчера в 20:39
Транспорт

Трассу Екатеринбург — Тюмень закроют на пять ночей

Обновлено вчера в 06:46
Транспорт

В Красноярске подорожала услуга «Делимобиля»

Услуга каршеринга появилась в России еще в 2015 году, однако в Красноярске запуск сервиса прошел только осенью, в 2018.
Обновлено в 00:22
Транспорт

Дай пять!

По достоинству пятью лучшими завершенными стройками-2018 признаны следующие.
Обновлено вчера в 11:31
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