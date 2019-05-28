Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиямНародные новости вчера в 19:27

Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

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Проект правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год, предлагающий выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсиям, внесен в Госдуму. Он предполагает повышение финансирования госпрограммы "Социальная поддержка граждан".

Четыре миллиарда рублей могут выделить на доплаты к пенсиям

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