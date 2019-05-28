На доплаты к пенсиям выделят дополнительно 4 млрд рублей9111.ru 03:22

Власти России предложили дополнительно выделить 4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям. Соответствующие поправки содержатся к закону о бюджете на 2019 год, пишет РИА Новости.

На доплаты к пенсиям выделят дополнительно 4 млрд рублей

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