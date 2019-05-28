Финансы
На доплаты к пенсиям выделят дополнительно 4 млрд рублей9111.ru 03:22
Власти России предложили дополнительно выделить 4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям. Соответствующие поправки содержатся к закону о бюджете на 2019 год, пишет РИА Новости.
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Правительство предложило выделить на доплаты к пенсиям дополнительно 4,3 млрд рублей
Парламентская газета02:04
Правительство предложило выделить на доплаты к пенсии ещё около 4 млрд руб
Говорит Москвавчера в 16:46
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