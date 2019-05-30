На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублейРоссийская газета 03:04

Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

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В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии. Такие поправки в закон о бюджете предлагает правительство России.

На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублей

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