Финансы
На доплаты к пенсиям россиян предлагают направить 4 млрд рублейRuNews24.ru 01:48
На доплаты к пенсиям россиянам предлагают дополнительно направить 4,7 миллиарда рублей. Такая информация приводится в пояснительной записке к поправкам в бюджет на этот год. Увеличить финансирование предлагают в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан».
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с чего всё началось
Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.РИА Новостивчера в 16:50
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Правительство предложило выделить на доплаты к пенсиям дополнительно 4,3 млрд рублей
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Правительство предложило выделить на доплаты к пенсии ещё около 4 млрд руб
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