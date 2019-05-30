На доплаты к пенсиям россиян предлагают направить 4 млрд рублейRuNews24.ru 01:48

Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.

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На доплаты к пенсиям россиянам предлагают дополнительно направить 4,7 миллиарда рублей. Такая информация приводится в пояснительной записке к поправкам в бюджет на этот год. Увеличить финансирование предлагают в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан».

На доплаты к пенсиям россиян предлагают направить 4 млрд рублей

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