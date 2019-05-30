Финансы

На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублейРоссийская газета 03:04

В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии. Такие поправки в закон о бюджете предлагает правительство России.
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Власти предложили выделить четыре миллиарда рублей на доплаты к пенсии

Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.
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URA.Ruвчера в 20:14
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:04, Ашберн
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Как известно, после чемпионата мира у Артема была возможность уехать в один из европейских клубов, насколько я помню, это был английский клуб, однако этого не произошло, и Дзюба тогда эмоционально высказался по поводу агентов, точнее, агента, который занимался его переходом и который его обманул.
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Компания "Магнит" начала тестировать в Краснодаре доставку различных продуктов, сообщается на сайте ретейлера.
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В России изменились цены на билеты в плацкарт

После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
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Президента приветствовала цифровой аватар Сбербанка - виртуальная телеведущая Елена.
Обновлено в 08:26
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IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»

"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
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Обновлено в 09:56
Политика

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Председатель австрийского конституционного суда Бригитте Бирляйн была назначена канцлером Австрии 30 мая до досрочных выборов в парламент.
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Технологии

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Пользователи Сети обнаружили на торговой интернет-площадке Amazon IP-телефон, который очень похож на представленный 28 мая компанией «ИнфоТеКС» и Центром квантовых технологий МГУ первый российский коммерческий квантовый телефон с защищенной связью ViPNet QSS Phone.
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Чеченского киллера оправдали после заступничества Кадырова

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В Сети разместили серию эскизов, на которых запечатлен серийный вариант кузова Audi e-tron GT.
Обновлено в 08:40
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«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске

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Уникальная спецсерия Suzuki SX4 появилась в РФ

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Екатеринбург возглавил рейтинг негативно настроенных к Москве городов

Оказалось, что больше всего москвичей не любят в Екатеринбурге. Втрое и третье место — у Санкт-Петербурга и Казани.
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Из Lada сделали дом на колесах

Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
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Первый канал отказался возвращать Друзя в эфир

Александр Друзь не вернется в эфир Первого канала. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил источник на телевидении.
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Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
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ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
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