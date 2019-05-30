Финансы
На доплаты к пенсиям предлагается выделить четыре миллиарда рублейРоссийская газета 03:04
В российский бюджет на 2019 год может быть заложено дополнительно около четырех миллиардов рублей для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии. Такие поправки в закон о бюджете предлагает правительство России.
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Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.РИА Новостивчера в 16:50
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Правительство предложило выделить на доплаты к пенсиям дополнительно 4,3 млрд рублей
Парламентская газета02:04
Правительство предложило выделить на доплаты к пенсии ещё около 4 млрд руб
Говорит Москвавчера в 16:46
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 08:01, Ашберн
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