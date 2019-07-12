Политика

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличкаРИА Новости 16:20

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
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с чего всё началось

После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице

Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.
Комсомольская правда12:20

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На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

Известия17:02

«Два амбала прямо до лифта провожают»: оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной

Комсомольская правда12:39

На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку

Lenta.ru16:41

На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличка

РИА Новости16:20

«Этого дурака охрана до лифта провожает»: На доме перепуганного Габунии повесили табличку про «злого петушару»

Царьград13:33

«Злой петух»: обматерившего Путина Габунию травят позорной табличкой

Газета.Ru13:33

На дом скандального грузинского телеведущего Габунии прикрепили позорную табличку

Московский Комсомолец16:57
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Российскую базу в Сирии атаковали беспилотники

Боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотников, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:42
Общество

Россельхознадзор рассказал о причинах массовой гибели пчел

Россельхознадзор предлагает вернуть Министерству сельского хозяйства РФ полномочия по контролю над применением агрохимикатов, использование которых приводит к массовой гибели пчел.
Обновлено в 13:58
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Вильнюса

Минобороны РФ к 75-летию освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков опубликовало рассекреченные документы, связанные с этим событием.
Обновлено в 17:54
Футбол

«Арсенал» и «Динамо» сыграли вничью в стартовом матче Премьер-лиги

Обновлено в 15:22
Общество

Медведеву передали жалобу студентов истфака СПбГУ на учебный процесс

Парламентарий перенаправил обращение премьер-министру России Дмитрию Медведеву, который также занимает пост председателя попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:11
Культура

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Кино

Новак Джокович принял участие в создании фильма о вегетарианстве

Сербский теннисист Новак Джокович стал продюсером документального фильма The Game Changers о вегетарианстве.
Обновлено в 16:51
Общество

Минпромторг отменил тендер на организацию служебных командировок

В конце прошлого месяца проект Baza, российское отделение Transparency International и «Новая газета» опубликовали расследование, в котором говорилось, что ведомство потратило на отели для своих сотрудников за рубежом около 20 миллионов рублей, а глава министерства Денис Мантуров жил в президентских люксах.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Избитой в Ингушетии девочке могут сохранить руку

По словам зампостпреда республики Адама Бузуртанова, который пообщался с лечащим врачом пострадавшей Александром Брянцевым, «состояние девочки стабильное, наметилось небольшое улучшение в кровоснабжении правой руки».
Обновлено в 17:43
Политика

Киев не пустил российских наблюдателей от ОБСЕ на выборы в Раду

Украинский Центризбирком объявил о регистрации иностранных наблюдателей для работы на внеочередных выборах в Верховную раду, которые состоятся в республике в конце следующей недели.
Обновлено в 13:59
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

Газманов показал романтическую прогулку с женой по Италии

На днях на YouTube вышел выпуск шоу Насти Ивлеевой с участием Олега Газманова.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Политика

Зеленский заключил пари на увольнение с мэром Днепра

Обновлено в 07:36
Автоспорт

Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании.
Обновлено в 15:13
Общество

Кировский депутат обратился в полицию из-за шутки о нем в соцсетях

Обновлено в 06:01
Происшествия

В отеле в Сомали произошел взрыв

Обновлено в 11:58
Происшествия

Самолет ВВС США экстренно сел в Небраске из-за возгорания двигателя

Обновлено в 09:20
Футбол

CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию, поданную «Скендербеу» на решение УЕФА, который признал албанский клуб виновным в участии в договорных матчах, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 13:42
Политика

Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, как прошел телемост России и Украины на российском телеканале.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Американская поп-исполнительница Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на друга актера.
Обновлено в 17:10
Общество

Штурмовать «Зону 51» собрались почти 300 тысяч человек

Четверть миллиона пользователей соцсетей, безусловно, у ворот базы не соберется, но достаточно и одной десятой - а именно столько, как иронично пишет издание Maxim, составляет среднеарифметическое количество психов на любой вечеринке.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

Прокуратура Москвы предостерегла организаторов акции в Новопушкинском сквере

Прокуратура Москвы предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях и вынесла предостережение организаторам акции, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Обновлено в 16:10
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено в 12:21
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