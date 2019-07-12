Политика
На доме оскорбившего Путина журналиста появилась позорная табличкаРИА Новости 16:20
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП". На ней было написано: "В этом доме гнездится злой петушара Георгий". Табличка провисела на здании несколько дней.
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с чего всё началось
После мата в адрес России на дом журналиста Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице
Соседи рассказывают, что у дома семьи Габунии недовольная толпа появляется не в первый раз.Комсомольская правда12:20
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«Два амбала прямо до лифта провожают»: оскорбивший Путина журналист Габуния везде ходит с охраной
Комсомольская правда12:39
На дом скандального грузинского телеведущего Габунии прикрепили позорную табличку
Московский Комсомолец16:57
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 18:20, Вашингтон
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Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
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Авто
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Обновлено 10 июля в 23:30
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Автоспорт
Квят поделился ожиданиями от квалификации Гран-при Великобритании
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Футбол
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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
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